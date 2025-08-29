Estadio Banorte y Liga MX responden a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

Video Estadio Banorte responde a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

Una vez que fueron notificados del veto del Estadio de la Ciudad de los Deportes p ara el encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX entre América y Pachuca, las autoridades del Estadio Banorte, a través de sus redes sociales, lanzaron un comunicado respecto a su postura en el asunto, mismo que fue replicado desde la cuenta del Club América.

"Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes" se destacó.

En el escrito, se informa que los elementos que impidieron el paso de la persona y cerraron la calle de Indiana, no era personal del Club América, sino policías de la Alcaldía Benito Juárez.

"Su disposición para obligar a los equipos a jugar a 'puerta cerrada señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, 'extralimitaciones del personal de seguridad del América' al "cerrar la calle de Indiana".

" Al respecto informamos que:

Club América no tiene personal de seguridad.

Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX.

Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía".

Finalmente, en la información vertida por el Estadio Banorte, consideran que es un acto arbitrario, por lo que piden se rectifique la decisión.

"Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales".

LA LIGA MX RESPALDA AL CLUB AMÉRICA

A través de otro comunicado, la Liga MX respaldó la posición del Club América y lamentó la decisión tomada por la Alcaldía Benito Juárez, a quien invitó a rectificar su decisión.

Comunicado Liga MX:

La LIGA MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición.

La LIGA MX respalda totalmente la postura del Club América y espera que la Alcaldía rectifique su decisión.