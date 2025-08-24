    Cruz Azul

    Cruz Azul ya tiene definido el futuro de Lorenzo Faravelli

    El centrocampista argentino se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Esto es lo que en verdad preocupó en Cruz Azul tras la goleada de Seattle

    Cruz Azul ya tiene definido el futuro de un jugador que se ha vuelto una pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón y se trata de Lorenzo Faravelli.

    El centrocampista argentino, que llegó al conjunto cementero por petición de Martín Anselmi, ha demostrado ser uno de los futbolistas más regulares del equipo, incluso también cuando La Máquina tenía a Vicente Sánchez en el banquillo.

    Debido a esto, el Cruz Azul quiere renovar a Faravelli y que siga por muchos años más en La Noria.

    Así lo informó Adrian Esparza Oteo de TUDN: “Lorenzo Faravelli renovará con Cruz Azul. En La Noria lo quieren más años en la institución”.

    Con Larcamón, el puesto de Faravelli parece indiscutido a pesar de los fichajes de José Paradela y Jeremy Márquez.

    Faravelli llegó al Cruz Azul procedente de l Independiente del Valle de Ecuador, club con el que logró coronarse en la LigaPro en 2021, la Copa Ecuador en 2022 y la Supercopa en 2023, además de levantar la Copa Sudamericana en 2022.

    Además de jugar en Independiente, ‘Lolo’ también militó en Newell’s Old Boys, Gimnasia y Huracán de Argentina, así como la Unión Española de Chile.

    Faravelli, que ya ganó la Concachampions con el Cruz Azul, suma 82 partidos jugados con La Máquina y tiene 12 goles y una asistencia.


