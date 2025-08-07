Video Esto es lo que en verdad preocupó en Cruz Azul tras la goleada de Seattle

Lorenzo Faravelli, mediocampista argentino del Cruz Azul, se destapó en entrevista con Adrián Esparza para TUDN sobre lo que realmente le preocupó en el equipo tras la goleada en contra frente a Seattle Sounders dentro de la Leagues Cup 2025.

Más allá del escandaloso resultado de 0-7 en contra en el torneo entre equipos de la Liga MX y de la MLS, un abultado marcador que se infló sólo dentro del primer tiempo, el veterano futbolista de La Máquina dijo que lo que peor esperaba era lo que pudiera suceder después.

“Ni siquiera fue en un partido, fue en un tiempo entonces eso es peor aún. Me preocupaba más lo que ocurría después del resultado, que el resultado en sí mismo, eso ya estaba y no lo podíamos modificar, pero si todo lo que venía.

“Era atacar todo este tipo de situaciones, a la cual no estábamos acostumbrados. Internamente nos juntamos, nos unimos y en otros contextos, en 15 años de estar en el futbol profesional, nunca me había tocado una derrota así.

“Derrotas duras que a veces lo que sucede en las posteriores horas, a ese tipo de partidos, son las recriminaciones, son vestuarios donde existe el reclamo, autoridades que bajan y te dicen las cosas, no son así. La realidad es que las horas posteriores, dentro de todo lo negativo que habíamos vivido, fueron positivas, así es que recibimos el apoyo de nuestro entrenador, entendiendo los porqués”.

UNA DE LAS PERORES NOCHES DE CRUZ AZUL QUE SÓLO CON UN TÍTULO SE PUEDEN RESARCIR

Lorenzo Faravelli admitió que debió ser uno de los peores momentos en la historia del equipo y en los que quienes jugaron quedarán marcados en la historia por ese amargo suceso, por lo que necesitaban una respuesta inmediata más allá de lo futbolístico.

“No hablo de resultados, hablo de carácter, compromiso, de dar la cara por el club, por el cuerpo técnico, por la institución, por el proyecto que se armó, y a mí me preocupaba un poco más eso”, indicó Lorenzo Faravelli en entrevista con Adrián Esparza para TUDN.

Para el futbolista argentino de 32 años de edad sólo hay una manera de resarcir ese trago amargo y es con un título en la Liga MX, pues en la Leagues Cup, incluso antes de jugar su tercer partido de la Fase Uno, ya están eliminados.

“Ese golpe duro no nos tumbó, al contrario, nos hizo levantarnos más fuerte, unirnos más y ojalá que a final de año, tenemos algo pendiente con ellos (afición), se los podamos dar con la herida de esa noche fatídica, que ni ellos ni nosotros vamos a olvidar, que al final vamos a recordar mal, pero ojalá que levantando una copa”, remató Lorenzo Faravelli.