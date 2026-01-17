HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. PUEBLA DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    Cruz Azul vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    La Máquina repite como local administrativo y esta vez ante La Franja en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 3 del Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul busca triunfos seguidos ante Puebla, así puedes ver el partido

    Cruz Azul vs. Puebla se enfrentan dentro de la Jornada 3 de la Liga MX Clausura 2025 con algo en común, ambos fungen como local este semestre en el Estadio Cuauhtémoc, pero esta vez será La Máquina la que lo haga de manera administrativa.

    El conjunto celeste no tuvo un buen inicio de torneo, perdió en su visita al León, pero se resarció y dejó en blanco al Atlas para sumar sus primeros puntos el miércoles pasado ya en su nuevo estadio en lo que prepara la construcción del propio.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Necaxa vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026
    2 mins

    Necaxa vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Liga MX
    Domenec Torrent sobre el futuro de Berterame: "Tendrán que dejar mucha lana"
    1 mins

    Domenec Torrent sobre el futuro de Berterame: "Tendrán que dejar mucha lana"

    Liga MX
    Monterrey acepta oferta para que Germán Berterame juegue con Lionel Messi
    1 mins

    Monterrey acepta oferta para que Germán Berterame juegue con Lionel Messi

    Liga MX
    Monterrey golea a Mazatlán con gran noche de Martial y Berterame
    1 mins

    Monterrey golea a Mazatlán con gran noche de Martial y Berterame

    Liga MX
    América podrá contar con Ramón Juárez para el duelo vs. Pachuca
    1 mins

    América podrá contar con Ramón Juárez para el duelo vs. Pachuca

    Liga MX
    ¿Destino azulcrema? Joao Pedro repite la historia de Oribe Peralta
    1 mins

    ¿Destino azulcrema? Joao Pedro repite la historia de Oribe Peralta

    Liga MX
    Larcamón revela la razón por la que Bogusz se va de Cruz Azul
    1 mins

    Larcamón revela la razón por la que Bogusz se va de Cruz Azul

    Liga MX
    Top 10 de refuerzos que no lograron brillar en Chivas de Guadalajara
    4 mins

    Top 10 de refuerzos que no lograron brillar en Chivas de Guadalajara

    Liga MX
    Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video
    1 mins

    Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video

    Liga MX
    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"
    1 mins

    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"

    Liga MX

    HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. PUEBLA DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

    Puebla será visitante en su propio inmueble en una cancha que ha generado controversia por lo blando del césped y que incluso en el primer partido del equipo en el torneo ante Mazatlán se hizo prácticamente un ‘socavón’ que casi lesiona a un jugador.

    Tanto Puebla como Cruz Azul vienen de ganar en la Fecha Doble por lo que intentarán repetir triunfo con el inicio del torneo en marcha con su tercer compromiso de ambos en prácticamente una semana, un calendario apretado de cara al Mundial 2026.

    En duelos directos, Puebla no gana a Cruz Azul desde la Jornada 17 del Apertura 2023; desde entonces el saldo es de tres triunfos para los celestes y un empate dentro de la Liga MX; el más reciente fue un 0-3 de La Máquina como visitante, pero en el mismo estadio donde jugarán este fin de semana.

    • Cuándo es el Cruz Azul vs. Puebla de la Liga MX Clausura 2026: el juego es este sábado 17 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.
    • A qué hora es el Cruz Azul vs. Puebla de la Liga MX Clausura 2026: el partido inicia a las 21:05 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 22:05 horas tiempo del Este, 21:05 horas tiempo del Centro y 19:05 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Cruz Azul vs. Puebla de la Liga MX Clausura 2026: Sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal de Las Estrellas, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos síguelo por Univisión, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX