Liga MX Cruz Azul vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 La Máquina repite como local administrativo y esta vez ante La Franja en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 3 del Clausura 2026.

Video Cruz Azul busca triunfos seguidos ante Puebla, así puedes ver el partido

Cruz Azul vs. Puebla se enfrentan dentro de la Jornada 3 de la Liga MX Clausura 2025 con algo en común, ambos fungen como local este semestre en el Estadio Cuauhtémoc, pero esta vez será La Máquina la que lo haga de manera administrativa.

El conjunto celeste no tuvo un buen inicio de torneo, perdió en su visita al León, pero se resarció y dejó en blanco al Atlas para sumar sus primeros puntos el miércoles pasado ya en su nuevo estadio en lo que prepara la construcción del propio.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. PUEBLA DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

Puebla será visitante en su propio inmueble en una cancha que ha generado controversia por lo blando del césped y que incluso en el primer partido del equipo en el torneo ante Mazatlán se hizo prácticamente un ‘socavón’ que casi lesiona a un jugador.

Tanto Puebla como Cruz Azul vienen de ganar en la Fecha Doble por lo que intentarán repetir triunfo con el inicio del torneo en marcha con su tercer compromiso de ambos en prácticamente una semana, un calendario apretado de cara al Mundial 2026.

En duelos directos, Puebla no gana a Cruz Azul desde la Jornada 17 del Apertura 2023; desde entonces el saldo es de tres triunfos para los celestes y un empate dentro de la Liga MX; el más reciente fue un 0-3 de La Máquina como visitante, pero en el mismo estadio donde jugarán este fin de semana.