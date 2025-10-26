    Cruz Azul

    Cruz Azul vs. Monterrey: Rodolfo Rotondi enciende las alertas por lesión

    El argentino sufrió un duro golpe en la cabeza en el primer tiempo, para la segunda parte salió de cambio, ¿por el propio golpe?

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Alerta en Cruz Azul! Rotondi pide su cambio por la herida en la cabeza

    Las lesiones en algunos equipos han sido un estigma a lo largo de la Liga MX Apertura 2025, si bien Cruz Azul no las ha padecido como en otros semestres, sí encendió las alertas con uno de sus jugadores vertebrales durante el partido frente a Monterrey correspondiente a la Jornada 15.

    Se trata de Rodolfo Rotondi, quien en esta misma semana renovó contrato con La Máquina, luego de salir de cambio en el segundo tiempo por Omar Campos sobre el minuto 52’.

    Por su protección en la cabza, tras un duro encontronazo con Ricardo Chávez en el primer tiempo, se pensó que el dolor venía de ahí y que por ende no podía continuar hasta pedir su cambio a Nicolás Larcamón y el cuerpo médico del club.

    Sin embargo, de acuerdo a Adrián Esparza para TUDN, la salida del argentino se dio por un tema muscular y no una conmoción, esto a espera del reporte oficial de los celestes en las próximas horas.

    Rodolfo Rotondi ha jugado todos los partidos del equipo en el Apertura 2025, ha sido titular en 13 de ellos y suma dos goles cuando el torneo entra a la recta final de la fase regular rumbo a la Liguilla.

    Con el triunfo de este sábado ante Monterrey, Cruz Azul llegó a 32 puntos y se colocó en la tercera posición con boleto amarrado a los Cuartos de Final y a falta de dos jornadas, donde enfrentará a Puebla y cerrará como local frente a Pumas.

    Relacionados:
    Cruz Azul

