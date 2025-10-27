Video Cruz Azul se pronuncia a la muerte de su fan en CU con polémica

Cruz Azul rompió el silencio sobre la muerte de su aficionado en C.U. tras el partido ante Monterrey del pasado sábado durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

Tras el comunicado que lanzó la Liga MX, La Máquina se pronunció al fallecimiento de Rodrigo Mondragón, quien presuntamente perdió la vida tras ser golpeado por elementos de seguridad de la UNAM al tratar de ser detenido.

“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señala Cruz Azul en el comunicado en el que se deslinda de la tragedia.

“Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”, agregó el club.

Por su parte, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM declaró en su comunicado que Rodrigo Mondragón “en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor”.

Sin embargo, tras detenerlo y durante el trayecto de su traslado para entregarlo a las autoridades, el aficionado “sufrió un desvanecimiento” del cual no despertó “a pesar de los esfuerzos por reanimarlo”.

Tras lo ocurrido en C.U., cuatro personas fueron detenidas para dar su declaración y la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México.