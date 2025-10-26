    Cruz Azul

    Fallece aficionado en CU tras el partido Cruz Azul vs. Monterrey

    Se dio a conocer que un seguidor perdió la vida al ser detenido por vigilancia de la UNAM.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Resumen | Cruz Azul en lo alto de la tabla después de vencer al Monterrey

    No todo fue alegría tras el triunfo de Cruz Azul sobre Monterrey en partido de la jornada 15 del Apertura 2025, ya que se dio a conocer que un aficionado perdió la vida a las afueras del estadio Olímpico Universitario.

    A través de redes sociales se realizó una denuncia ciudadana donde se mencionó que un seguidor de Cruz Azul, de nombre Rodrigo Mondragón, fue golpeado por elementos de seguridad de la UNAM al termino del juego al tratar de ser detenido y horas después se dio a conocer que había perdido la vida.

    Tras esta denuncia la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, emitió un comunicado donde detalló que una persona en estado de ebriedad fue detenida y en su trayecto se desvaneció dentro de un vehículo.

    “U na persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor.

    La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, menciona el comunicado.

    Asimismo, en dicho comunicado se menciona que hay cuatro personas están siendo investigados tras lo ocurrido, por su parte, Cruz Azul no no ha emitido comentario algunos tras lo ocurrido al termino del partido ante Rayados.

    Video Resumen | Cruz Azul en lo alto de la tabla después de vencer al Monterrey

