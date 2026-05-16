Liga MX Jesús 'Chiquete' Orozco reaparece con Cruz Azul tras 161 días de ausencia Chiquete volvió con Cruz Azul tras más de cinco meses fuera y ahora está cerca de levantar el título con La Máquina.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cruz Azul puede recuperar a dos jugadores de avanzar a la Final

Jesús 'Chiquete' Orozco volvió a las canchas después de 161 días de ausencia. El defensor de Cruz Azul reapareció este sábado durante la vuelta de semifinales ante Chivas, marcando así el final de una larga recuperación por lesión.

El zaguero celeste no veía actividad desde el pasado 6 de diciembre de 2025, cuando sufrió una lesión en el tobillo durante la semifinal de vuelta frente a Tigres.

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Aquella noche, Chiquete tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 28 luego de sufrir una luxación grave en el tobillo derecho.

¿Cómo fue el regreso de Chiquete con Cruz Azul?

Desde entonces, el defensor atravesó varios meses de rehabilitación y trabajo físico para volver a estar disponible con La Máquina. Su regreso era esperado tanto por el cuerpo técnico como por la afición celeste, especialmente por la solidez defensiva que suele aportar cuando está en condiciones.

La reaparición finalmente llegó en el cierre del encuentro ante Chivas. Orozco ingresó al minuto 83 en lugar de Agustín Palavecino, recibiendo de inmediato el reconocimiento de los pocos aficionados presentes en el Estadio Jalisco.

El regreso de Chiquete también representa una noticia positiva pensando en la Final para Cruz Azul, que recupera a uno de los defensores mexicanos con mayor proyección dentro de la Liga MX.