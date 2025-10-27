Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de una persona tras el partido entre Cruz Azul y Pumas , la Liga MX emitió un comunicado para lamentar lo ocurrido y señalar que en ningún momento les informaron sobre el lamentable hecho.

En dicho comunicado, la liga detalló como se llevó a cabo el operativo de seguridad en el estadio Olímpico Universitario y señaló que están atentos a las investigaciones.

PUBLICIDAD

“La Liga BBVA MX lamenta el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, después del partido en Ciudad Universitaria contra Rayados, y se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México...

“El operativo de seguridad, que inició a las 16:00 horas… l os comisarios se retiraron del estadio a las 00:20 horas sin que tuvieran conocimiento del lamentable hecho en cuestión”, detalla parte del comunicado.

De acuerdo con información que se divulgo por parte de aficionados y de la UNAM, el seguidor de Cruz Azul fue detenido por personal de seguridad a las afueras del estadio y horas después se dio a conocer el fallecimiento de Rodrigo Mondragón sin que se dieran las causas.