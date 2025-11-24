    Liga MX

    Cruz Azul pide al mejor arbitraje vs. Chivas para evitar otro caso Carrasquilla

    Nicolas Larcamón se pronunció a la decisión de la Comisión Disciplinaria de no sancionar al panameño.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Nicolás Larcamón no olvida la grave lesión de Kevin Mier que sufrió por una barrida de Adalberto Carrasquilla que no fue sancionada, y hace un llamado a la Comisión de Árbitros para que ponga al mejor arbitraje en el duelo entre Cruz Azul y Chivas de Cuartos de Final.

    Ojalá estemos en manos de los mejores árbitros que el futbol mexicano los tiene, y sobre todo que los actores principales de esta serie sean los jugadores, que eso es lo mejor para el espectáculo y para el producto de Liga MX”, señaló el argentino en rueda de prensa.

    Sobre si en Cruz Azul hay decepción de que la Comisión Disciplinaria no actuara de oficio para sancionar o inhabilitar a Carrasquilla después de que se confirmara la fractura de tibia de Kevin Mier, Larcamón respondió lo siguiente.

    “Tenía que ser así, como filosofía de vida me quedo poco atado en las cosas que no esperaban que fueran, realmente las circunstancias fueron muy evidentes, la muy mala gestión del fallo arbitral del partido, no después de la toma de decisiones por parte de la Comisión, sí a cómo se intervino al momento de la acción”, declaró.

    Luego, Larcamón lamentó que el portero colombiano se perderá toda la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y la Copa Intercontinental de diciembre en Catar.

    “Lastimosamente para nosotros fue un costo muy alto. Lo lamento por Kevin, porque no se merecía no estar en estos momentos lindos que él fue parte importantísima para llegar a estas instancias. Eso es lo que más lamento, después el resto asumimos las circunstancias”, sentenció.

