Una semana después de la fractura de Kevin Mier en el último partido de la fase regular ante Pumas, el arquero colombiano de Cruz Azul reapareció y dejó buenas sensaciones en los aficionados.

El presidente de La Máquina, Víctor Velázquez, compartió una foto con Kevin Mier en la habitación del hospital donde fue operado exitosamente tras el diagnóstico de fractura en la tibia de la pierna derecha por la entrada desmedida del Adalberto Carrasquilla.

"Tuve la oportunidad de saludar a Kevin Mier antes de su cirugía. Lo encontré con gran energía y mucho ánimo para volver pronto a las canchas. Le transmití los mensajes de todos los socios, trabajadores y aficionados que le desean una muy buena recuperación", se lee en la publicación del directivo.

Se calcula que Kevin Mier estará fuera de toda actividad de cuatro a seis meses, por lo que el colombiano se perderá lo que resta del Apertura 2025, la Copa Intercontinental y el arranque del Clausura 2026.

Luego de que trascendiera que la directiva de La Máquina buscaría la inhabilitación de Carrasquilla, todo parece indicar que, de acuerdo con Insiders, Cruz Azul no realizará la queja formal y optará por concentrar sus fuerzas en la recuperación de su arquero titular y la Liguilla.