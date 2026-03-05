    Liga MX

    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas

    La directiva del conjunto universitario y el portero están ya en pláticas para un posible acuerdo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Keylor Navas no tiene grandes pretensiones económicas con Pumas y hay pláticas

    Más sobre Liga MX

    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila
    1 mins

    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila

    Liga MX
    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero
    2:08

    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero

    Liga MX
    Joao Pedro asegura que sería un honor jugar en América
    1:57

    Joao Pedro asegura que sería un honor jugar en América

    Liga MX
    Henry Martín vuelve a estar en duda con el América ante Querétaro
    1 mins

    Henry Martín vuelve a estar en duda con el América ante Querétaro

    Liga MX
    ¡Las malas noticias no paran en el Nido de Coapa!
    1:10

    ¡Las malas noticias no paran en el Nido de Coapa!

    Liga MX
    América anuncia gravedad de lesión de Víctor Dávila y suma a Isaías Violante
    1 mins

    América anuncia gravedad de lesión de Víctor Dávila y suma a Isaías Violante

    Liga MX
    Nicolás Sánchez quiere inspirar a su jugadores en Rayados ante Tigres
    2 mins

    Nicolás Sánchez quiere inspirar a su jugadores en Rayados ante Tigres

    Liga MX
    Pumas vende a José Caicedo al Portland Timbers de la MLS
    1 mins

    Pumas vende a José Caicedo al Portland Timbers de la MLS

    Liga MX
    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en los Clásicos
    1 mins

    Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en los Clásicos

    Liga MX
    Toluca premiará al fan bañado en cerveza por afición de Pumas en C.U.
    1 mins

    Toluca premiará al fan bañado en cerveza por afición de Pumas en C.U.

    Liga MX

    Pumas de la UNAM y Keylor Navas están ya en pláticas para una posible renovación de contrato cuando el Torneo Clausura 2026 ya está en curso.

    PUBLICIDAD

    Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, confirmó en Insiders que hay acercamientos ya para una posible extensión de contrato.

    El portero Keylor Navas no tiene altas aspiraciones económicas, como si se tratara de 'figura del Real Madrid', según explicó Celorio, por lo que las negociaciones podrían facilitarse.

    Efraín Juárez, director técnico de Pumas, había explicado en conferencia de prensa que Keylor "sabe lo que quiere", y que comunicará también ese deseo a la directiva.

    Hasta el momento, Keylor Navas se ha vuelto una pieza fundamental en el marco del conjunto auriazul y con un nivel sobresaliente en la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX