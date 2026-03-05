Liga MX ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas La directiva del conjunto universitario y el portero están ya en pláticas para un posible acuerdo.

Pumas de la UNAM y Keylor Navas están ya en pláticas para una posible renovación de contrato cuando el Torneo Clausura 2026 ya está en curso.

Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, confirmó en Insiders que hay acercamientos ya para una posible extensión de contrato.

El portero Keylor Navas no tiene altas aspiraciones económicas, como si se tratara de 'figura del Real Madrid', según explicó Celorio, por lo que las negociaciones podrían facilitarse.

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, había explicado en conferencia de prensa que Keylor "sabe lo que quiere", y que comunicará también ese deseo a la directiva.