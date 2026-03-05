Liga MX José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia El jugador colombiano tenía chances de quedarse en el conjunto universitario, pero él decidió su salida.

Video José Luis Caicedo y detalles de su salida de Pumas rumbo a la MLS

José Luis Caicedo, ahora jugador del Portland Timbers, fue el gran responsable de su salida de Pumas, ya que fue una decisión que el propio elemento colombiano tomó, a pesar de que había condiciones para su permanencia.

PUBLICIDAD

Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Caicedo fue quien fue tajante con su decisión de irse del club universitario.

La directiva estaba solamente en parte de acuerdo en su salida, pero Efraín Juárez, director técnico de Pumas, hubiera optado por su permanencia.

Si bien Carrasquilla es dueño del lugar y a Caicedo le faltaban minutos, Juárez no rechazaba la idea de tener una plantilla más robusta.