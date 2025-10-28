Siguen las renovaciones en Cruz Azul durante el Apertura 2025
La Máquina ha dado a conocer a lo largo de este semestre en la Liga MX las extensiones de contrato y mejoras salariales de varios de sus jugadores.
Una renovación más en La Máquina de Cruz Azul dentro del periodo de la Liga MX Apertura 2025 y luego de que recién se anunciara la de Rodolfo Rotondi, quien en realidad fue una mejora salarial y aumento en la cláusula de rescisión.
Otros elementos como Gonzalo Piovi, Charly Rodríguez, Erik Lira y Lorenzo Faravelli también renovaron contrato con el cuadro celeste dentro de este semestre del futbol mexicano, en el cual el equipo aún pelea por el liderato de cara a la Liguilla.
Esta vez fue la renovación de contrato de Jorge Sánchez, quien fue amarrado por La Máquina hasta 2028 con una mejora salarial y también el aumento del costo de la cláusula para blindarlo frente a los próximos mercados de fichajes.
A falta de los partidos frente al Puebla y Pumas y con el boleto a la Liguilla de manera directa, Cruz Azul busca dar tranquilidad y seguridad a sus elementos más destacados.
Jorge Sánchez suma 11 partidos disputados y de los cuales 10 son como titular, aunque es su cuota más baja desde su llegada al cuadro cementero en el Apertura 2024, cuando jugó 15 partidos, hizo un gol y jugó tres más en la Fase Final.
Cruz Azul busca superar la fase de Semifinales a la que llegó el torneo pasado cuando fue eliminado por América y llegar a la Final desde el Clausura 2024 que perdió también a costa de las Águilas.