Siguen las renovaciones en Cruz Azul durante el Apertura 2025

Video Cruz Azul continúa con la renovación de jugadores en pleno Apertura 2025

Una renovación más en La Máquina de Cruz Azul dentro del periodo de la Liga MX Apertura 2025 y luego de que recién se anunciara la de Rodolfo Rotondi, quien en realidad fue una mejora salarial y aumento en la cláusula de rescisión.

Otros elementos como Gonzalo Piovi, Charly Rodríguez, Erik Lira y Lorenzo Faravelli también renovaron contrato con el cuadro celeste dentro de este semestre del futbol mexicano, en el cual el equipo aún pelea por el liderato de cara a la Liguilla.

Esta vez fue la renovación de contrato de Jorge Sánchez, quien fue amarrado por La Máquina hasta 2028 con una mejora salarial y también el aumento del costo de la cláusula para blindarlo frente a los próximos mercados de fichajes.

A falta de los partidos frente al Puebla y Pumas y con el boleto a la Liguilla de manera directa, Cruz Azul busca dar tranquilidad y seguridad a sus elementos más destacados.

Jorge Sánchez suma 11 partidos disputados y de los cuales 10 son como titular, aunque es su cuota más baja desde su llegada al cuadro cementero en el Apertura 2024, cuando jugó 15 partidos, hizo un gol y jugó tres más en la Fase Final.