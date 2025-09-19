La expulsión de Jesús Orozco Chiquete durante el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pachuca, dejó a La Máquina con tres mexicanos y siete no formados en México sobre el terreno de juego, y causo en algunos seguidores cierta confusión.

Adrián Esparza, analista de TUDN, nos explicó en Insiders lo que ocurrió despúes y el porque no lo fue.

"Los equipos se enteran ese mismo día y la comisionada de ese partido entiende que cuando expulsan a Chiquete en el juego contra Pachuca, (los cementeros) se quedaban con tres mexicanos y con siete no formados en México, y ella alerta que podía haber una alineación indebida", explicó.

A continuación, Esparza avanzó con la explicación.

"Se sacan de onda, evidentemente los cuerpos técnicos dicen 'a ver saquen el reglamento otra vez, cómo está el tema'. Acabando el partido, la misma liga les manda una circular. Habla con las dos directivas y les dice 'esto no es alineación indebida'. Entonces se acaba el problema", aseguró Esparza.

Sin embargo, el tema no finalizó ahí ya que un par de días se retomó en redes sociales y salió a la luz.

"Durante el partido no brincó nada. Es algo que reporta y me parece que pregunta ante la liga la misma comisionada, pero es hasta acabando cuando le dicen a los equipos 'no hubo alineación indebida'. No tenía que hacer un cambio Cruz Azul y sacar un extranjero para meter un mexicano. No hay alineación indebida, pero esto lo digo porque mucha gente pregunta, ¿cómo estuvo?¿cómo fue?

"Nada más decirles que al momento del sábado por la noche ya tanto Cruz Azul como Pachuca habían recibido una circular y sabían que no era alineación indebida y me parece que es una laguna del reglamento porque no dice exactamente si expulsan al mexicano. Si durante el partido sacas a un mexicano y metes uno no formado en México ahí ya es alineación indebida", finalizó Esparza.

Y completa la idea Rodrigo Celorio, también presente en Insiders: "te lo están expulsando no es con dolo, no es un error", mencionó.

Pachuca y Cruz Azul jugaron el pasado sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo centro de la Jornada 8 de la Liga MX y a los 19 minutos del partido vio la tarjeta roja Jesús Orozco Chiquete, lo cual desencadenó la polémica explicada por Esparza.

El partido, finalmente, terminó con victoria de La Máquina por la mínima diferencia con un gol de Gabriel Fernández.