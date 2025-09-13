Video ¡Entrada de cárcel! Chiquete Orozco se va expulsado por una entrada criminal

Pachuca vs. Cruz Azul demostró un primer tiempo durísimo, en emociones, en futbol y en la forma de pelear la pelota, aunque en el caso de Jesús Orozco Chiquete de manera desmedida e imprudente que le valió muy temprano la tarjeta roja.

Fue apenas al minuto 19 que el árbitro central Joaquín Vizcarra sacó sin titubeos la tarjeta roja para el defensor celeste luego de una barrida con los tacones de frente y casi sobre la altura de la rodilla derecha del venezolano Jhonder Cádiz.

El futbolista sudamericano quedó dolido en el césped, requirió asistencia médica, pero logró seguir en el juego, ello no impidió que la decisión arbitral se mantuviera con la expulsión de Orozco Chiquete y que de inmediato detonó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.

Varios elementos celestes incluso de abalanzaron sobre el ‘nazareno’ para tratar de revertir una decisión firme y que dejó muy temprano a Cruz Azul con 10 jugadores en un juego ríspido, de vaivén y emocionante para el inicio de la jornada sabatina dentro de la Fecha 8 del Apertura 2025.