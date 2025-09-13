    Cruz Azul

    Chiquete es expulsado por dura falta sobre Jhonder Cádiz en el Pachuca vs. Cruz Azul

    El central de La Máquina cometió una entrada durísima sobre el jugador de los Tuzos para detonar de inmediato la tarjeta roja.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Entrada de cárcel! Chiquete Orozco se va expulsado por una entrada criminal

    Pachuca vs. Cruz Azul demostró un primer tiempo durísimo, en emociones, en futbol y en la forma de pelear la pelota, aunque en el caso de Jesús Orozco Chiquete de manera desmedida e imprudente que le valió muy temprano la tarjeta roja.

    Fue apenas al minuto 19 que el árbitro central Joaquín Vizcarra sacó sin titubeos la tarjeta roja para el defensor celeste luego de una barrida con los tacones de frente y casi sobre la altura de la rodilla derecha del venezolano Jhonder Cádiz.

    PUBLICIDAD

    El futbolista sudamericano quedó dolido en el césped, requirió asistencia médica, pero logró seguir en el juego, ello no impidió que la decisión arbitral se mantuviera con la expulsión de Orozco Chiquete y que de inmediato detonó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.

    Varios elementos celestes incluso de abalanzaron sobre el ‘nazareno’ para tratar de revertir una decisión firme y que dejó muy temprano a Cruz Azul con 10 jugadores en un juego ríspido, de vaivén y emocionante para el inicio de la jornada sabatina dentro de la Fecha 8 del Apertura 2025.

    Cuando Chiquete se dirigía a los vestidores, aún reclamó hacia el cuarto árbitro la decisión y mostró una aparente herida en una de sus piernas para reprochar la tarjeta roja cuando él también recibió golpes que no fueron sancionados con tarjetas.

    Más sobre Liga MX

    3 Historias
    América vs. Chivas EN VIVO por el Apertura 2025 de Liga MX: Horario y dónde ver
    1 min
    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    Esta leyenda del América sorprende y admite que le iba a Chivas

    1:17
    André Jardine fue captado en el concierto de Oasis y esto fue lo que hizo

    André Jardine fue captado en el concierto de Oasis y esto fue lo que hizo

    2 min
    Jardine es captado en el concierto de Oasis antes del América vs. Chivas

    Jardine es captado en el concierto de Oasis antes del América vs. Chivas

    2 min
    Sale a la luz impactante revelación sobre atentado a Salvador Cabañas

    Sale a la luz impactante revelación sobre atentado a Salvador Cabañas

    Relacionados:
    Cruz AzulPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD