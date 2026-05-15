    Liga MX

    Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final

    El técnico universitario confía en darle la vuelta a la serie en casa donde creé que CU pesará.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Efraín Juárez tranquilo con su defensiva después de recibir un gol

    Pumas cayó en su visita a Pachuca por la mínima diferencia en el partido de ida de la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Al finalizar el juego, Efraín Juárez señaló que es una serie de 180 minutos y está tranquilo porque se hizo lo que se planeó en los pocos días que tuvieron para preparar del encuentro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari
    1:07

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari

    Liga MX
    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a expulsión de Eduardo Bauermann
    2 mins

    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a expulsión de Eduardo Bauermann

    Liga MX
    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a la roja de Bauermann
    2:02

    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a la roja de Bauermann

    Liga MX
    Efraín Juárez tranquilo con su defensiva después de recibir un gol
    2:46

    Efraín Juárez tranquilo con su defensiva después de recibir un gol

    Liga MX
    Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la Final
    1 mins

    Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la Final

    Liga MX
    Esto es lo que necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final
    1 mins

    Esto es lo que necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final

    Liga MX
    Santos Laguna ya tendría a un elegido para ser su nuevo entrenador
    1 mins

    Santos Laguna ya tendría a un elegido para ser su nuevo entrenador

    Liga MX
    Pachuca derrota a Pumas en la Semifinal de ida del Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca derrota a Pumas en la Semifinal de ida del Clausura 2026

    Liga MX
    Alineaciones Pachuca vs. Pumas de las Semifinales de ida del Clausura 2026
    1 mins

    Alineaciones Pachuca vs. Pumas de las Semifinales de ida del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Pumas EN VIVO Semifinales Ida Liga MX: ¡Victoria de los Tuzos!
    73 Historias
    Liveblog

    Pachuca vs. Pumas EN VIVO Semifinales Ida Liga MX: ¡Victoria de los Tuzos!

    Liga MX

    Creo que se jugó hoy un partido de Liguilla, hay dos partidos, hoy se jugó el primer tiempo y en casa con nuestra gente con todo lo que venimos haciendo de local se juegan los otros 90 minutos. Fue un partido peleado, ríspido con no muchas opciones de gol, entonces creo que todo lo que se planeó, lo que se planteó durante estos días de trabajo lo llevamos a cabo, entendemos que tenemos que ir a casa, que hay que ganar y estar tranquilos”.

    Juárez explicó que al tener la experiencia con el mismo sistema de la Liga MX en otros países, sabe que hay dos juegos que disputar y destacó la madurez de su equipo ante la situación adversa.

    La fase no se gana en el primer partido, por más que haya un resultado positivo, tienes que ir a jugar el segundo y pasar lo que tenga que pasar, pero sí se puede perder, hemos aprendido a lo largo de este tiempo y hoy me encantó el equipo, un equipo maduro que entendía perfectamente a lo que jugaba, que estaba tranquilo en la situación en la que estábamos, nosotros vamos con mucha ilusión para revertir en casa”.

    Finalmente, el técnico de Pumas se va tranquilo al solo recibir un gol y no ver a su portero como figura del encuentro, por lo que confía que en casa harán un mejor partido y que CU pesará para buscar el boleto a la final.

    “Veníamos de recibir seis goles, de hacer seis goles también, recibimos uno y l a realidad es que Keylor no es figura hoy, eso me da mucha felicidad y tranquilidad porque quiere decir que el aparato defensivo se comportó a la altura, hay que recuperar, son importantes estas horas para que el equipo se muestre fresco físicamente el domingo, invitar a la gente, seguimos en el mismo barco, estamos ilusionados y al final ellos también se sienten con la capacidad de que CU pueda pesar el domingo para ir por el pase a la final”.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMEfraín Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Socias por accidente
    Tráiler: Riquísimos por cierto (Temporada 2)
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX