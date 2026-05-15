Liga MX Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final El técnico universitario confía en darle la vuelta a la serie en casa donde creé que CU pesará.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Efraín Juárez tranquilo con su defensiva después de recibir un gol

Pumas cayó en su visita a Pachuca por la mínima diferencia en el partido de ida de la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX.

Al finalizar el juego, Efraín Juárez señaló que es una serie de 180 minutos y está tranquilo porque se hizo lo que se planeó en los pocos días que tuvieron para preparar del encuentro.

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“ Creo que se jugó hoy un partido de Liguilla, hay dos partidos, hoy se jugó el primer tiempo y en casa con nuestra gente con todo lo que venimos haciendo de local se juegan los otros 90 minutos. Fue un partido peleado, ríspido con no muchas opciones de gol, entonces creo que todo lo que se planeó, lo que se planteó durante estos días de trabajo lo llevamos a cabo, entendemos que tenemos que ir a casa, que hay que ganar y estar tranquilos”.

Juárez explicó que al tener la experiencia con el mismo sistema de la Liga MX en otros países, sabe que hay dos juegos que disputar y destacó la madurez de su equipo ante la situación adversa.

“ La fase no se gana en el primer partido, por más que haya un resultado positivo, tienes que ir a jugar el segundo y pasar lo que tenga que pasar, pero sí se puede perder, hemos aprendido a lo largo de este tiempo y hoy me encantó el equipo, un equipo maduro que entendía perfectamente a lo que jugaba, que estaba tranquilo en la situación en la que estábamos, nosotros vamos con mucha ilusión para revertir en casa”.

Finalmente, el técnico de Pumas se va tranquilo al solo recibir un gol y no ver a su portero como figura del encuentro, por lo que confía que en casa harán un mejor partido y que CU pesará para buscar el boleto a la final.