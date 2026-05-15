Liga MX Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales El delantero de los Tuzos acepta que la baja de Eduardo Bauermann es dura, pero afirma que tiene jugadores para suplirla.

Video Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales

Una vez que el Pachuca derrotó 1-0 a Pumas en la Ida de las Semifinales de la Liga MX, Oussama Idrissi destacó la superioridad de los Tuzos por varios momentos en el partido y la ventaja que se llevan.

"Los dos equipos juegan muy bien, tienen mucha disciplina, buscan siempre la victoria y lo hicimos también hoy. Muchos lapsos de partido fuimos creo que superiores pero bueno, ya estamos a la mitad 1-0 tenemos que buscar ahí la victoria".

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Sobre la suerte de meter el gol del triunfo, el delantero del cuadro hidalguense aceptó que tener enfrente a un portero como Keylor Navas siempre complica las cosas.

"Sabíamos que ellos con línea de cinco iban a defender mucho, defiende bien, mostraron en la liga que son muy sólidos, pero si nunca pegas, nunca vas a meter gol, creo que tuvimos más ocasiones donde pateamos bien, claro que Keylor es un referente grande de futbol y no es fácil para meterlo, pero gracias a Dios entró y dimos un paso importante".

LA COMPLEJIDAD DEL PARTIDO DE VUELTA

Al hablar de la expulsión de Eduardo Bauermann, mismo que no podrá ver acción en el partido de Vuelta, Oussama Idrissi aceptó que será una baja sensible, pero dejó claro que en el equipo hay varios jugadores capaces de hacer bien las cosas en ese puesto.

"Estoy de acuerdo, creo que Barreto y Bauermann mostraron esta temporada que para mí son los mejores, los más sólidos, confiamos mucho en ellos, fueron importantes para nosotros, pero la verdad tuvimos muchos jugadores que participaron esta temporada que fueron importantes".

Finalmente, el artillero advirtió que el encuentro en Ciudad Universitaria será intenso debido a que los Pumas estarán obligados a atacar si quieren llegar a la Final.