Cristian Calderón no seguirá más en el América , pero antes de marcharse dejó en claro, vía redes sociales, que no quería dejar el equipo con el que fue tricampeón y dejó ver el cariño le guardará al cuadro de Coapa "siempre".

"@dinastiaguila Que sepan que me quise quedar… no dependió de mi 🤷🏼‍♂️ pero los llevaré dentro de mi corazón… gracias a toda la bonita gente que me brinda apoyo y a los que lo también les agradezco… quise hacer más historia pero volverá a llegar mi momento soñemos con eso", aseguró.