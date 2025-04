"Sí claro, l legar acá te cambia la vida, supe que a lo mejor podía ser mi última oportunidad, no quería desaprovecharla y me cambió para todo y para bien. Si antes había tantas cosas y temas extra cancha, hoy no ha pasado eso y es gracias a la institución que me ha dado la oportunidad, que me abrieron las puertas de todo el staff, psicólogos, lo que tú quieras, me cambió y los resultados que se me han dado en América es base al esfuerzo que hice de dejar de lado muchas cosas".