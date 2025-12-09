    Liga MX

    ¿Se pierde el Mundial 2026? Lesión de Chiquete podría ser más grave en Cruz Azul

    Se confirmó la luxación de tobillo del defensa de La Máquina, pero se teme que haya ruptura de ligamento.

    Video ¿Se pierde el Mundial 2026? Se revela el grado de lesión de Chiquete

    Ya hay noticias sobre la dura lesión que sufrió Jesús Orozco Chiquete en su tobillo derecho durante la vuelta de Semifinales de la Liga MX entre Cruz Azul y Tigres.

    Adrián Esparza reporta para TUDN desde Catar, donde Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental, que la luxación de tobillo está confirmada, pero que también hay posibilidad de que exista una ruptura de ligamento.

    En las próximas horas, Orozco Chiquete se someterá a nuevos estudios médicos para confirmar o descartar que su lesión sea más grave de lo esperado.

    Esparza añade que, en el mejor escenario, el defensa será baja de La Máquina entre tres y cuatro meses. Sin embargo, si hay afectación de tendones su tiempo de recuperación se extendería hasta seis meses y corre el riesgo de perderse el Mundial 2026.

    Jesús Orozco Chiquete disputó 934 minutos del Torneo Apertura 2025 distribuidos en 15 partidos, nueve de ellos como titular.

    Chiquete no viajó con Cruz Azul a Catar para la Copa Intercontinental donde este miércoles 10 de diciembre debutará ante Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores.

    El defensa se une a la baja de Kevin Mier que sufrió una fractura de tibia en la Jornada 17 ante Pumas y que lo hará perderse gran parte del Torneo Clausura 2026.

    Video El íntimo viaje de Cruz Azul a Catar: Esto dijo Larcamón en pleno vuelo
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulJesús Orozco

