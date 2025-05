Malas noticias para Tigres en el caso André-Pierre Gignac , puesto que no hay un panorama alentador para el regreso del francés para la serie de Cuartos de Final de la Liga MX ante Necaxa.

A decir del reportero de TUDN Vladimir García, Gignac todavía no se incorpora al grupo, aún no hace futbol en espacios reducidos y mucho menos en interescuadras y por lo cercano del viaje a Aguascalientes, el equipo viaja el miércoles, el francés no va a alcanzar la convocatoria.