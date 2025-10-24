Con o sin Hernán Cristante, su director técnico, Puebla se metió a casa de FC Juárez y sacó un empate 4-4 de mérito en la Jornada 15 del Apertura 2025.

PUBLICIDAD

A saber cuanto influyó su ausencia, porque como sea Bravos ligó su sexto juego sin derrota en casa. Ha hecho de ella el bastión de su torneo, como debe de ser.

Y los de La Franja sigue hundidos en el fondo del torneo.

Los goles del partido fueron obra de Madson, a los 25, de Oscar Estupiñán, a los 37 de penal, de Guilherme Castilho, a los 48, y de Jesús Murillo, a los 73, por los locales. Los Camoteros lograron sus tantos a través de Luis Rey Mejía a los 45+1 y al 90+3, de Emiliano Gómez, a los 70, de Ángelo Araos, a los 88.

FC Juárez se sobrepuso a un inicio incierto ya que solo empezar el partido, Sebastián Jurado debió intervenir hasta en tres oportunidades de gol de La Franja. Siempre con buena colocación cuando no con reflejos.

Puebla no supo concretar y su castigo llegó bien pronto porque Madson pescó un rebote con un remate de pierna izquierda que se coló a las redes a los 25 minutos.

Más tarde el 2-0 llegó vía penal, tras revisión del VAR de una mano, en los botines de Oscar Estupiñan que llegó a siete tantos en la campaña a los 37 minutos.

Pero La Franja sacó una reacción inesperada sobre el minuto 45 y acortó distancias con un tanto de Lus Rey Mejía.

Ya en la segunda mitad, FC Juárez aplacó bien pronto la reacción del visitante con un gol de Guilherme Castilho a los 48 tras una aistencia de 'Chaka' Rodríguez.

Pero a los 70, Emiliano Gómez aprovechó la mala marca del local y acortó distancia una vez más, pero Jesús Murillo puso el 4-2 al 73.

PUBLICIDAD

Vino, entonces, el desmoronamiento total de los hombres de Martín Varini y la feroz reacción del visitante. Ángelo Araos acercó a los 88 y a los 90+3, Luis Rey Mejía, de nuevo sobre el tiempo igualó el marcador.

Con este resultado, Bravos llegó a 20 puntos y a falta del resto de la jornada se ubica en la novena posición del torneo. Mientras, Puebla sigue en el fondo de la tabla con nueve unidades.