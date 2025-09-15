Video Esposa de Ramsey se une a la fiesta mexicana con tremendo platillo

Collen Ramsey, esposa del futbolista galés de los Pumas, volvió a sorprender con la preparación de un tradicional platillo mexicano para unirse a la fiesta de la Independencia de México.

A través de redes sociales, Collen publicó un video donde aparece cocinando uno chiles en nogada que catalogo como una “gran fiesta”.

“¡Espero que disfrutes este fin de semana y el Día de la Independencia de México! Me encantaba este platillo y tuve que probarlo por mí misma. Es como una gran fiesta de sabores… ¡La salsa es mi parte favorita!”, escribió la experta en cocina.

Su publicación generó la admiración por parte de los aficionados de los Pumas quienes agradecieron que presuma los platillos tradicionales mexicanos.

Desde la llegada de Aaron Ramsey al cuadro universitario, Collen Ramsey ha ido descubriendo México a través de la gastronomía.

AARON RAMSEY, UN MEXICANO MÁS

El futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey, s e unió a los festejos del Día de la Independencia de México, ‘tatuándose’ los colores de la bandera.

En su cuenta de Instagram el mediocampista galés publicó una fotografía donde aparece con el rostro pintado tricolor (verde, blanco y rojo) acompañado de la leyenda “Viva México”.