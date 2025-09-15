Video ¡Ramsey, hermano, ya eres mexicano! Aaron festejará el 15 de septiembre

Aaron Ramsey fue un bombazo en la Liga MX como refuerzo de Pumas, tardó en debutar en el Apertura 2025, pero ya logró marcar su primer gol con los Auriazules.

Desde su llegada a México se le ha visto muy involucrado en la adaptación al Club Universidad, al idioma español y al país para poder explotar el potencial que se le ha visto en su carrera.

Este día apareció en su cuenta oficial de Instagram con la bandera de México pintada en el cachete, listo para festejar el 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia en nuestro país.

Además, ha compartido fotos con su familia paseando por las calles de la Ciudad de México, en sus tiempos libres, hasta sus hijos visten los colores de los Pumas.

Aaron Ramsey va a concierto de Oasis con su DT

La banda inglesa Oasis estuvo en México para dar un par de conciertos, algo que causó mucha expectativa en el público mexicano, las dos fechas fueron un éxito.

En una de esas noches fue captado Aaron Ramsey disfrutando de las canciones, pero no estaba solo, estaba acompañado de su técnico, Efraín Juárez, con quien coreaba la letra interpretada por los hermanos Gallagher.

El próximo juego de los Pumas será el próximo 20 de septiembre en casa donde recibirán a Tigres, esto en actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.