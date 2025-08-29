Video Esposa de Ramsey quedo sorprendida con esto que encontró en el mercado mexicano

Colleen Ramsey es la esposa de Aaron Ramsey, mediocampista de Pumas y capitán de la selección de Gales. Ella está descubriendo México a través de su cocina y ha lanzado una pregunta en redes sociales que se ha vuelto viral.

La autora del libro y serie de televisión sobre comida, "Bywyd a Bwyd: Disfrutando la vida a través de la comida" se adivida en un mercado de la Ciudad de México, donde juega su marido en la Liga MX, y subió un par de fotos para sus seguidores de Instagram con la pregunta: "¿que es esto?".

Una de las imágenes corresponde al tradicional huitlacoche, un hongo que crece en el maíz, y que es comestible y delicioso, aunque su aspecto en un primer momento, grisáceo y negro, así como su consistencia, poco firme, tome desprevenidos a muchos.

Se usa en muy distintos platillos culinarios mexicanos tanto de la cocina de antaño como de la más moderna.

La segunda foto corresponde a un chayote con espinas. Con un poco menos fama que el huitlacoche, pero recurrente en la cocina mexicana. Como en el caso del hongo, también se utiliza para muy diversos platos.

Pero eso no ha sido todo lo que ha posteado Collen, también lanzó un mensaje sobre algunos panques de los que olvidó el nombre, pero asegura están increíbles: "Bueno, se me olvido como se llaman, pero son increíbles", escribió.

El mensaje sirvió para que sus seguidores contestarán, pero no pudieron ponerse se acuerdo si se trataba de pan de elote, de queso o de papa, y ha decir verdad no se aprecía.

Lo que sí es que asegura haber comido tres seguidos.

Colleen Ramsey lanzó este año el podcast de cocina galesa en BBC Sounds titulado, "Bwyd Gyda Colleen' en el que incluye conversaciones con algunas de las caras más conocidas de Gales

Y en el que asegura combina las dos cosas que más le gustan: "la comida y la charla".