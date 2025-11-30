    Liga MX

    Gabriel Milito recibe una cachetada tras el Cruz Azul vs. Chivas

    Tras el pitazo final el técnico de las Chivas se dijo de todo con elementos de la Máquina.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Termina 'calientito' el Cruz Azul ante Chivas en CU!

    Después de la dramática eliminación de Chivas frente a Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025 se desató un conato de bronca donde se vio involucrado Gabriel Milito con elementos del cuadro cementero.

    Y es que todo comenzó a ‘calentarse’ cuando el árbitro central marcó penal a favor para el rebaño que provocó una serie de discusiones entre los banquillos de ambos equipos y f ue al finalizar el partido cuando el técnico argentino se jaloneó con elementos de la Máquina.

    Mientras el Milito intercambiaba palabras con José Paradela aprovechó para enfrascarse en una discusión con Omar Campos que provocó una serie de jaloneos entre el jugador y el técnico que generó que un integrante del cuerpo técnico de Cruz Azul le diera una cachetada al estratega de las Chivas.

    Tras el golpe otros jugadores intentaron calmar los ánimos, pero otros querían pelear entre ellos Govea y ‘Toro’ Fernández quienes se veían con ganas de llegar a más, pero fueron tranquilziados por sus compañeros.

    Afortunadamente los ánimos se calmaron y los jugadores de Chivas se fueron cabizbajos a los vestuarios, mientras que los elementos de Cruz Azul festejaron el pase a las semifinales con su afición.

    Video ¡Golazo enfermo de Cruz Azul Media vuelta letal de Jeremy Márquez

