Fernando Gago tuvo un regreso hostil al Estadio Akron de Guadalajara para el partido Chivas vs. Necaxa correspondiente a la Jornada Doble de la Liga MX Apertura 2025, Fecha 10, pues su pasado con el Rebaño no se olvida aún ni por parte de la afición local ni por la prensa.

Seguidores de Chivas lo abuchearon e insultaron en cuanto escucharon su nombre en el sonido local y con su presencia en la cancha, mientras que en el juego, el conjunto tapatío logró imponerse 3-1 a los Rayos incluso con un gol de un debutante.

PUBLICIDAD

La animadversión que los seguidores de Chivas tienen por el estratega argentino se debe a su intempestiva y polémica salida del club el año pasado para dirigir a Boca Juniors, de quien dijo era una oportunidad que no podía desaprovechar.

FERNANDO GAGO ESTALLA EN CONFERENCIA TRAS EL CHIVAS VS. NECAXA

Luego de la derrota, Fernando Gago no se ocultó y afrontó la conferencia de prensa evidentemente molesto, pero también con un porte mesurado y educado hasta que optó por terminar por sí mismo la rueda ante los medios de comunicación.

Los reporteros presentes buscaron la nota con preguntas acerca de su paso por Chivas, un tema que Fernando Gago dio por zanjado, incluso desde su presentación como estratega de los Rayos del Necaxa previo al arranque del Apertura 2025.

“Sí (tiene el respaldo de su directiva), no (revela pláticas), son cosas que son privadas; tengo total apoyo del presidente, total apoyo del director deportivo y estoy más convencido que nunca”, respondió respecto al apoyo que tiene de su directiva pese a un inicio desalentador que tiene al Necaxa afuera de zona de clasificación.

También se le preguntó si aún tiene la ‘espinita’ de dirigir de nuevo a Chivas como una revancha deportiva por su salida que lo convirtió en persona 'non grata' por parte de la afición del Rebaño.

“No me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy claras sobre cómo fueron en todo momento; ya está, ya es un tema pasado. Volvemos a hablar de lo mismo, hoy estamos para hablar del partido”, respondió ante la reincidencia de la prensa sobre abordar el tema de su salida del Guadalajara.

PUBLICIDAD

“Si estoy acá es porque estoy 100 por ciento comprometido, la intención del club es entender a dónde queremos llegar. Hay procesos, hay tiempos de tratar de jugar con los jóvenes que tengan que se puedan formar, no usarlos solamente por la regla de minutos, tratar de seguir formando jugadores, de reforzar el plantel en cada mercado que podamos encontrar, dependiendo de las salidas.