Video Le dicen de todo, así fue el regreso de Gago a Guadalajara

Chivas venció al Necaxa en partido de la Jornada Doble de la Liga MX Apertura 2025, Fecha Doble tras imponerse 3-1 en un apurado triunfo que significó el regreso del director técnico argentino Fernando Gago a Guadalajara frente a su exequipo en partido oficial.

Si bien ya había enfrentado al Rebaño en un amistoso, el recibimiento al estratega sudamericano fue hostil, pues recibió varios abucheos e insultos al nombrarlo en el sonido local al momento de las alineaciones previo al encuentro.

Dentro del partido, Chivas aprovechó un buen primer tiempo para tomar ventaja de dos goles, primero con anotación de Armando ‘la Hormiga’ González tras un centro de Richard Ledezma al 33’; el segundo tanto llegó 11 minutos después por medio de Santiago Sandoval.

‘La Hormiga’ González anotó su quinto gol del torneo y no marcaba en el Estadio Akron desde la Jornada 3 cuando vencieron 4-3 al Atlético de San Luis; para Santiago Sandoval fue su segunda anotación del semestre, ambas en casa luego del que hiciera a Bravos de FC Juárez, aunque esa vez no alcanzó para evitar la derrota.

Necaxa se acercó peligrosamente en el segundo tiempo con una anotación de ‘Chicote’ Calderón al 49’; sin embargo, Samir Inda, quien debutó en la Liga MX y se estrenó como goleador 10 minutos después de haber ingresado, al 90+4’ para el 3-1 definitivo que le dio los tres puntos al Rebaño y en un triunfo aderezado por la vuelta de Gago a la Perla Tapatía ante Chivas.

Ahora, Chivas visitará al Puebla, que cedió el empate frente al Pachuca después de haberse ido al frente; mientras, Necaxa volverá a jugar en Guadalajara, esta vez en el Estadio Jalisco frente al Atlas este fin de semana. Guadalajara incluso rompió dos partidos consecutivos sin marcar.