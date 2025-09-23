Video Le dicen de todo, así fue el regreso de Gago a Guadalajara

Chivas vs. Necaxa se jugó este martes como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025, Fecha Doble, y que más allá de ser un partido entre equipo de media tabla, el foco estuvo centrado en la vuelta del estratega argentino Fernando Gago a Guadalajara.

Aún no se olvida la forma en la que el director técnico de los Rayos se fue del Rebaño el año pasado luego de que negara su salida del equipo para dirigir a Boca Juniors, al que finalmente aceptó tomar las riendas tras declarar su amor por esos colores.

Pese a las críticas hacia Fernando Gago, Necaxa osó en traerlo de vuelta a la Liga MX para el Apertura 2025; su arribo a tierras mexicanas no pudo ser distinto; fue cuestionado por la forma en la que dejó a Chivas y, estoico, trató de dar vuelta a la página.

El juego de este martes era más que tres puntos, también era el orgullo de Chivas por tomar cierta revancha deportiva sobre el que fuera su entrenador e incluso la afición formó parte de ese recibimiento hostil desde las gradas.

Algunos reportes captaron que un sector de la afición le pintó dedo al autobús del Necaxa a su llegada al Estadio Akron pero con dedicatoria a Gago; cuando la voz del estadio anunció las alineaciones del Necaxa, al momento de mencionar al estratega sudamericano se escuchó un sonoro abucheo.