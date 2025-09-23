Video ¡Regreso amargo para Gago! Chivas vuelve a sonreír y derrota a Necaxa

Chivas vs. Necaxa causó expectativa y morbo dentro de la Jornada Doble de la Liga MX Apertura 2025, Fecha 10, en el Estadio Akron de Guadalajara que ganó el Rebaño por marcador de 3-1 y que dejó varios aspectos a destacar.

Fue el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron luego de su controvertida e intempestiva salida el año pasado de Chivas para dirigir a Boca Juniors, su recibimiento fue hostil desde la llegada al estadio hasta su aparición en la cancha.

Además, con el triunfo de 3-1, apurado tras ir de un 2-0 a un 2-1, Chivas se reconcilió con el gol luego de dos partidos consecutivos en los que se fue en blanco; 0-0 frente a Tigres y 0-3 contra Toluca, ambos como local.

¿QUIÉN ES SAMIR INDA, QUIEN DEBUTÓ E HIZO UN GOL EN EL CHIVAS VS. NECAXA?

Luego de las anotaciones de Armando ‘la Hormiga’ González y de Santiago Sandoval, quien marcó su segundo gol del torneo, hubo un debutante tanto en la Liga MX como en romperredes del máximo circuito del futbol mexicano.

Fue al minuto 84 que Samir Inda, su nombre completo es Cristian Samir Inda Becerra, ingresó por Diego Campillo y 10 minutos después, en tiempo de compensación, a 90+4’, hizo su gol en la noche de su debut en Primera División.

Samir Inda tiene 17 años de edad, cumple la mayoría de edad el próximo 7 de octubre; es originario de Tepic, Nayarit y mide 1.82m y pesa79 kilogramos de acuerdo al registro oficial de la Liga MX.

Samir Inda llega del Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, donde en el Apertura 2025 suma tres partidos disputados, dos de ellos como titular bajo el mando del director técnico Arturo Ortega; incluso su debut en esa división fue el pasado 29 de agosto.