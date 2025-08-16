    Guadalajara

    Gol de Isaac Brizuela en el Chivas vs. FC Juárez pero de inferiores

    El Cone jugó su tercer partido con Chivas Sub-21 y marcó tremendo gol tras no ser considerado por Gabriel Milito.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¿Borrado de Chivas? Isaac Brizuela responde con golazo

    La llegada de Gabriel Milito a Chivas no sentó del todo bien a un experimentado jugador como lo es Isaac Brizuela con todo y que cuenta en su palmarés un título de la Liga MX, dos de Copa MX y una Supercopa MX, así como una Concacaf Liga de Campeones.

    Sin embargo, tal parece que no entra en los planes del estratega argentino para el Apertura 2025, por lo que en lo que le encuentran acomodo, participa con Chivas Sub-21, donde registra tres partidos disputados en lo que va del segundo semestre del año.

    En todos ha sido titular y este sábado, Isaac Brizuela hizo un golazo en jugada a balón parado y con lluvia de por medio que significó el 1-0 parcial en un triunfo final de 2-0 correspondiente a la Jornada 5 de la categoría ante FC Juárez.

    Isaac Brizuela no juega con el primer equipo de Chivas desde la Jornada 17 del Clausura 2025 cuando enfrentaron al Atlas y no anotaba desde el Clausura 2023 cuando le hizo un gol al Mazatlán FC en Primera División.

    Chivas juega también con Bravos en el primer equipo dentro de la quinta fecha del Apertura 2025 en busca de su segundo triunfo del torneo tras tres partidos disputados y con un duelo por jugar.


