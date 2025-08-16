    Guadalajara

    La reacción de la afición al escuchar a Rodolfo Pizarro en la alineación del Chivas vs. FC Juárez

    Los seguidores del Rebaño parecen extrañar al futbolista cuando volvió al Estadio Akron para el partido de la Fecha 5 del Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Así fue la reacción de la afición de Chivas al escuchar a Rodolfo Pizarro!

    Chivas vs. FC Juárez se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 y la reacción de los aficionados del Rebaño tras escuchar el nombre de Rodolfo Pizarro en el sonido local sorprendió a todos.

    Fue previo al inicio del encuentro que fueron anunciados los nombres de los jugadores titulares de ambos equipos, pero cuando se enlistaron los del cuadro rival, Bravos, el nombre de Rodolfo Pizarro resultó familiar.

    PUBLICIDAD

    De inmediato los seguidores rojiblancos le aplaudieron y ovacionaron, pues todo parece dejó buenas sensaciones durante su paso por el equipo entre el Clausura 2017 y el Clausura 2018.

    Pizarro, ahora de 31 años de edad, ganó con el Guadalajara una Copa MX y una Liga MX en 2017, así como una Concacaf Liga de Campeones en 2018 en la era del director técnico argentino Matías Almeyda e incluso hizo un gol en la Final contra Tigres.

    Rodolfo Pizarro jugó en Monterrey y luego emigró a la MLS con Inter Miami para después volar hacia el futbol de Europa con el AEK Atenas, aunque sin demasiada suerte pese a contar con Almeyda como entrenador.

    En lo que va del Apertura 2025, Rodolfo Pizarro registra cinco juegos disputados en mismo número de jornadas y un gol ante el América en la Jornada 1 que acabó con empate 1-1.


    Más sobre Liga MX

    1 min
    Gol de Isaac Brizuela en el Chivas vs. FC Juárez pero de inferiores

    Gol de Isaac Brizuela en el Chivas vs. FC Juárez pero de inferiores

    1 min
    Niña pide a Gonzalo Piovi no irse de Cruz Azul entre lágrimas

    Niña pide a Gonzalo Piovi no irse de Cruz Azul entre lágrimas

    1:24
    Viene el bombazo: Memo Ochoa, cerca de uno de los peores equipos de Liga MX

    Viene el bombazo: Memo Ochoa, cerca de uno de los peores equipos de Liga MX

    1:17
    De brillar en Pumas a ser el nuevo DT del Puebla

    De brillar en Pumas a ser el nuevo DT del Puebla

    1 min
    Puebla anuncia a Martín Bravo como su DT interino tras la salida de Pablo Guede

    Puebla anuncia a Martín Bravo como su DT interino tras la salida de Pablo Guede

    Relacionados:
    GuadalajaraFC JuárezRodolfo Pizarro

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD