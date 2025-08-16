Video ¡Así fue la reacción de la afición de Chivas al escuchar a Rodolfo Pizarro!

Chivas vs. FC Juárez se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 y la reacción de los aficionados del Rebaño tras escuchar el nombre de Rodolfo Pizarro en el sonido local sorprendió a todos.

Fue previo al inicio del encuentro que fueron anunciados los nombres de los jugadores titulares de ambos equipos, pero cuando se enlistaron los del cuadro rival, Bravos, el nombre de Rodolfo Pizarro resultó familiar.

De inmediato los seguidores rojiblancos le aplaudieron y ovacionaron, pues todo parece dejó buenas sensaciones durante su paso por el equipo entre el Clausura 2017 y el Clausura 2018.

Pizarro, ahora de 31 años de edad, ganó con el Guadalajara una Copa MX y una Liga MX en 2017, así como una Concacaf Liga de Campeones en 2018 en la era del director técnico argentino Matías Almeyda e incluso hizo un gol en la Final contra Tigres.

Rodolfo Pizarro jugó en Monterrey y luego emigró a la MLS con Inter Miami para después volar hacia el futbol de Europa con el AEK Atenas, aunque sin demasiada suerte pese a contar con Almeyda como entrenador.

En lo que va del Apertura 2025, Rodolfo Pizarro registra cinco juegos disputados en mismo número de jornadas y un gol ante el América en la Jornada 1 que acabó con empate 1-1.