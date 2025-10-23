¡Cruce de declaraciones! Así llegan Chivas y Atlas para el Clásico

Chivas vs. Atlas se juega como parte de la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 en el Estadio Akron, recta final del torneo regular en busca de un boleto a la Liguilla y en el que ambos equipos llegan con distintos escenarios tras la Fecha Doble.

Luego del triunfo del Atlas frente al León en el Estadio Jalisco, Diego Cocca admitió que el Clásico Tapatío es un partido especial, más allá de jugarse sólo los tres puntos y sobre todo tratar de obtener la victoria con su estilo, no de cualquier forma.

“No se puede ignorar quién es el rival, es el clásico de la ciudad y es especial. Signifique lo que signifique ganarlo es un tema de orgullo, un tema de darle alegría a la gente. Lo empezaremos a palpar el día de mañana y también somos conscientes que estamos en una situación en la cual los puntos son muy valiosos para lograr nuestro objetivo.

“Esto nos dará mucha fe, mucha confianza pero sabemos que el clásico es el clásico así que vamos a descansar bien para lo que viene”, indicó Diego Cocca en conferencia de prensa posterior al partido en el que ganaron al León y que los colocó previo a la Fecha 15 en el lugar 11 de la tabla de posiciones.

Con los mismos puntos que Atlético de San Luis, pero con menos diferencia de goles y que lo tienen de momento fuera de zona de Play-In, Diego Cocca quiere dejar en claro su estilo de juego en el Clásico Tapatío ante Chivas.

“ Siempre se dice que lo clásico hay que ganarlos, pero nosotros siempre nosotros hincapié en lo mismo; para ganar hay que tener o buscar una manera, n o es ganar como sea, yo no comparto, como sea no es; es desde nuestra manera, poner nuestras condiciones.

“Chivas es un equipo que juega muy bien, que impone condiciones, que tiene jugadores realmente rápidos y determinantes, sobre todo de media cancha para arriba, que arriesga, tiene buen técnico, así que va a ser un partido durísimo y nosotros nos ponemos a trabajar para hacer que las cosas funcionen”, remató Cocca.

GABRIEL MILITO ACUSA POCO TIEMPO DE RECUPERACIÓN PARA ELCLÁSICO TAPATÍO

El director técnico de Chivas viene de perder como visitante frente a Querétaro en la Jornada Doble, la última de la Liga MX Apertura 2025 y también enfatizó el poco tiempo que tendrán para encarar su compromiso frente al Atlas, con todo y que lo harán como locales.

“Ahora lo más importante es que jugamos el clásico el sábado con poco tiempo de recuperación, apuntar mucho a acompañar a los jugadores en este momento, en esta derrota, recuperar energías para salir a jugar el siguiente partido. Cada partido tiene cosas buenas y malas más allá de los resultados si son favorables o desfavorables.