Atlas derrota a León y acaricia puestos del Play In del Apertura 2025
Con doblete de Uros Djurdjevic los Rojinegros se impusieron en el estadio Jalisco.
Atlas dio un gran paso en sus aspiraciones de meterse al Play In al vencer al León en partido de la jornada 14 del Apertura 2024 y llegar con la motivación a tope para el Clásico Tapatío ante Chivas de la próxima fecha.
Los Rojinegros aprovecharon el mal momento de los Esmeraldas y con doblete de Uros Djurdjevic se quedaron con los tres puntos para escalar a onceava posición del Apertura 2025.
Muy temprano en el partido el delantero serbio adelantó a los Zorros al vencer a Oscar García al quedar solo en el área a los siete minutos del encuentro disputado en el estadio Jalisco.
De la mano de James Rodríguez el cuadro del León intentó reaccionar y al minuto 16 llegó la polémica por una mano de Gaddi Aguirre dentro del área que los visitantes pedían penal a favor, pero el árbitro ni el VAR marcaron la pena máxima.
Fue al minuto 66 cuando el central marcó penal en favor del Atlas y el encargado de cobrar fue Djurdjevic quien falló desde los once pasos, sin embargo, con ayuda del VAR el tiro tuvo que repetirse y el serbio ya no perdonó y puso el 2-0.
León buscó el gol del descuento ante un Atlas que apostó por el contragolpe, pero el tiempo no alcanzó y los Zorros se quedaron con la victoria.
Los Rojinegros llegaron 16 puntos para ponerse en la onceava posición, mientras que los Esmeraldas son antepenúltimos con 12 puntos.