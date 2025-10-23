Video ¡Ver para creer! Le repiten un penal insólito al Atlas y termina en gol

Atlas dio un gran paso en sus aspiraciones de meterse al Play In al vencer al León en partido de la jornada 14 del Apertura 2024 y llegar con la motivación a tope para el Clásico Tapatío ante Chivas de la próxima fecha.

Los Rojinegros aprovecharon el mal momento de los Esmeraldas y con doblete de Uros Djurdjevic se quedaron con los tres puntos para escalar a onceava posición del Apertura 2025.

Muy temprano en el partido el delantero serbio adelantó a los Zorros al vencer a Oscar García al quedar solo en el área a los siete minutos del encuentro disputado en el estadio Jalisco.

De la mano de James Rodríguez el cuadro del León intentó reaccionar y al minuto 16 llegó la polémica por una mano de Gaddi Aguirre dentro del área que los visitantes pedían penal a favor, pero el árbitro ni el VAR marcaron la pena máxima.

Fue al minuto 66 cuando el central marcó penal en favor del Atlas y el encargado de cobrar fue Djurdjevic quien falló desde los once pasos, sin embargo, con ayuda del VAR el tiro tuvo que repetirse y el serbio ya no perdonó y puso el 2-0.

León buscó el gol del descuento ante un Atlas que apostó por el contragolpe, pero el tiempo no alcanzó y los Zorros se quedaron con la victoria.