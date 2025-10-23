Gabriel Militó habló tras la derrota de Chivas 1-0 ante Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero también tuvo palabras sobre Armando 'Hormiga' González.

El entrenador del Rebaño Sagrado fue cuestionado tras la salida del delantero juvenil en el encuentro al descanso en La Corregidora.

"Armando sale, tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el abductor, hablamos con él, estaba bastante tocado y por eso tuve que sustituirlo".

LAS BAJAS DE CHIVAS ANTE ATLAS EN EL CLÁSICO



Milito fue preguntado por la prensa acerca de la posible ausencia de Bryan 'Cotorro' González, quien también salió por lesión, así como la expulsión de Ricardo Ledezma.

"Hemos remplazado jugadores muy importantes, veremos la evolución de Hormiga, de Cotorro que salió con un golpe en una zona compleja... manejaremos alternativas para salir a jugar el partido. Con relación al equipo, el primer tiempo me gustó mucho, lo hicieron bien los chicos, el segundo se hizo complejo al cambio táctico que realizaron".

C abe recordar que en el calendario de Chivas del Apertura 2025, el rival en turno es el Atlas, en el denominado Clásico Tapatío, que se jugará en el Estadio Akron.

"Ahora lo más importante es el Clásico, tenemos poco tiempo de recuperación , recuperar energía para salir a jugar el siguiente partido, cada partido tiene cosas buenas y malas, quedan tres partidos fundamentales para nosotros, para nuestras aspiraciones, lo seguiremos tomando como finales y lucharemos con todo lo que tenemos al alcance para ganar. Jugamos en casa el Clásico, eso estimula, además de la necesidad de sumar tres puntos