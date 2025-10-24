Rumbo al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas en el Estadio Akron, el mediocampista ofensivo Aldo Rocha calentó los ánimos y picó un poco el orgullo del cuadro rojiblanco tras hablar sobre un posible gol este fin de semana que los meta a zona de Play-In.

“Espero jugar, me gustaría obvio marcar porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría. De los festejos no, no soy quien planee algo, sino lo que va surgiendo en el momento. Algo en especial no porque después se pueden medio traumar, entonces mejor así lo dejamos”, dijo el futbolista mexicano en conferencia de prensa.

Aldo Rocha es recordado por el festejo en el que se llevó las manos a los oídos con su gol, que fue el empate parcial, en el Clásico Tapatío del Apertura 2023 que terminó por ganar el Guadalajara 4-1. Luego volvió a marcar en el primero Play-In del Apertura 2024.

Su declaración hizo eco y más tarde Omar Govea reprochó y habló ‘calientito’ sobre la situación del Atlas, de quien recalcó se ve lejos de clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025 y dijo que estaban dispuestos en el Rebaño a pisar la cabeza de los Rojinegros.

EN ATLAS SON CONSCIENTES DE SU PRESENTE EN LA LIGA MX

Los Zorros llegan a este partido con 16 puntos y cerca de la zona de clasificación hacia el Play-In, aunque aún a la espera de otros resultados tanto en esta como en las siguientes dos fechas que le restan al torneo regular.

“Estamos muy conscientes del momento en el que estamos, la verdad el equipo ha trabajado muy bien, cada vez estamos mejor en cuestión defensiva, ofensivamente lo importante es que el Djuka está encendido y para nosotros eso es muy bueno y motivante para los que lo rodeamos sin dejar de lado a Mateo, al mismo Diego y sobre todo a Sergio que ofensivamente nos han generado bastante.