    Chivas vs. Atlas: Omar Govea enciende el Clásico Tapatío con declaraciones

    La respuesta del jugador de Chivas caldea los ánimos de cara al partido ante Atlas, “a muchos les gustaría estar de este lado”, atizó.

    Emmanuel R. Marroquín.
    El mediocampista Omar Govea calentó el Clásico Tapatío Chivas vs. Atlas correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 este sábado en el Estadio Akron con unas picantes declaraciones en las que incluyó a Aldo Rocha, ofensivo de los Rojinegros.

    “Sinceramente el proyecto el equipo que está construido ha sido protagonista en todos los partidos que ha jugado, estamos con mucha motivación para este partido, queremos darle esa alegría a la afición y qué mejor partido que éste”, dijo Govea en día de medios para el partido.

    Pero las declaraciones subieron de tono cuando dijo que al Atlas le tenía que “pisar la cabeza” e hizo en varias ocasiones referencia a su situación actual en el torneo, donde marchan undécimos, aún fuera de zona de clasificación directa hacia la Liguilla.

    “Es un partido lindo, es especial, sinceramente tenemos que pasarles por encima, si tenemos que pisarles la cabeza para lograr nuestros objetivos así será. Para nosotros es acercarnos a Liguilla directa, es lo que queremos, no importa el rival, pero éste es especial, se saborea más.

    “La verdad que ellos están jugando ante nosotros para intentar salvar su temporada, ha sido una temporada muy débil para ellos, me parece que no pelean nada incluso queriendo calificar a la Liguilla, no creo que pueda pasar con un equipo así. Somos Chivas, estoy seguro que a muchos de ellos les gustaría estar de este lado”, atizó Omar Govea rumbo al Clásico Tapatío.

    Chivas llega al juego como octavo en la clasificación, a sólo dos puntos de zona de calificación directa a los Cuartos de Final y Govea respondió a unas declaraciones previas de Aldo Rocha, del Atlas, quien indicó que no revelaría el festejo para no “traumar” al Rebaño.

    “Un proyecto así no aspira a nada (Atlas); para él (Aldo Rocha) es el festejo, para nosotros es Liguilla directa, es pensar un campeonato; él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando ganar”, ahondó Omar Govea en un Chivas vs. Atlas que pinta ‘calientito’.

