Muy cerca de cumplir un aniversario más el América prepara el festejo con un partido ante las Chivas, rival contra el que podrían llegar a 100 triunfos ante el acérrimo rival y en vestidor saben lo que significa.

"De afuera se ve fácil, qué fácil gana el América, pero estando acá sabes que todos los rivales quieren ganarte, cuando juegan contra nosotros es el partido de la temporada y entonces sabemos que debemos salir con esa mentalidad siempre", destacó Rodrigo Aguirre.

PUBLICIDAD

Además dejó en mensaje claro para todos sus rivales, pero en especial para las Chivas, al que enfrentarán este sábado en partido amistoso aprovechando la Fecha FIFA.

"El mensaje más claro que mandamos es el no vamos a darnos por vencidos nunca, tenemos la camiseta del América y vamos a ir a ganar y a buscarlo siempre hasta el final".

El último enfrentamiento entre ambos representa la única derrota que tienen las Águilas en el Apertura 2025 de la Liga MX y por eso se vivirá un Clásico Nacional con tintes de ventaja.

"No podemos negar la importancia que tienen los Clásicos, entonces cuando pierdes como fue ante Chivas, yo hablé incluso antes que los Clásicos tienen para mi un peso doble en todos los aspectos, para dar confianza, para quitar la confianza, para meter o sacar presión y vivimos los dos lados, la derrota ante Chivas, pero el futbol es así", advirtió el técnico del América André Jardine.