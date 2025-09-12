Este próximo sábado se vivirá una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas, este juego corresponde a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX y se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Dentro del Futbol Mexicano sabemos que este tipo de encuentros son de otra gama, donde no importa cómo lleguen los equipos, siempre genera una expectativa a su alrededor que pocos pueden explicar.

Este será el primer Clásico del refuerzo del América, Allan Saint-Maximin quien ya calentó el juego con un mensaje a toda la afición azulcrema.

Del otro lado, Guadalajara estaría despidiendo a una de sus leyendas al final del semestre, el delantero emblemático se iría a Inglaterra.

¿Hace cuántos juegos no derrota Chivas al América?

Regresando en el tiempo y revisando los resultados de los últimos torneos, nos encontramos con que Chivas tiene varios años sin poder ganar un Clásico ante América, el último fue en el 2017.

El Clausura 2017, torneo en el que Guadalajara era comandado por Matías Almeyda y que a la postre conseguiría su título 12 de Liga MX, el último en sus vitrinas.

Por lo que, en fase regular de un torneo de liga, los Rojiblancos acumulan ocho años sin poder derrotar a los Azulcremas en un Clásico de Clásicos.

Durante este tiempo si han existido algunas victorias para los Tapatíos, pero han sido en fase eliminatoria de Liga MX o en torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup.