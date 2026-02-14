    Liga MX

    Monterrey vs. León EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Rayados busca su primer triunfo como local, mientras que los Esmeraldas el primero como visitantes.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¿Era penal para Monterrey? Tras la revisión en el VAR no se sancionó


    Monterrey recibe a León en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Gigante de Acero.

    Rayados llega a este partido luego de caer en su visita al América en la Ciudad de México, mientras que los Esmeraldas tras la derrota en Querétaro.

    Polémica en Monterrey, no marcan un posible penalti

    Video ¿Era penal para Monterrey? Tras la revisión en el VAR no se sancionó

    Jugadón de Diber Cambindo que no termina en gol de milagro

    Gol de Rayados, Sergio Canales anota el 1-0 sobre León

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyLeón

