El partido pendiente de Chivas vs. Tigres de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX sufrió un nuevo retraso debido a las condiciones climatológicas en Guadalajara.

De acuerdo a nuestro reportero de TUDN Digital, Gerardo Vignau, la lluvia que azota en Guadalajara y Zapopan ha hecho que el silbatazo inicial no sea a la hora original.

Los jugadores ni siquiera tuvieron oportunidad de salir a calentar a la cancha del Estadio Akron por esta razón, por lo que se decidió retrasar el comienzo, al menos, por 30 minutos.

Chivas viene de ganar 1-2 de visitante al América en el Clásico Nacional, mientras que Tigres empató 0-0 en casa contra León.

"La gente de Protección Civil nos contó que esto va por lo menos para 30 minutos de retraso, sin embargo se cree que puede jugarse hasta las 9 de la noche (11 pm ET)".

El Chivas vs. Tigres comenzó a las 8:50 pm CT México (10:50 pm ET de Estados Unidos), casi dos horas después y con el aval de Protección Civil con la Liga MX.