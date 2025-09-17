    liga mx

    Partido Chivas vs. Tigres sufre un retraso debido a la lluvia

    El juego reprogramado del Apertura 2025 de la Liga MX sufrió una nueva modificación por esta razón.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Se juega? El Akron inundado retrasa el Chivas vs. Tigres

    El partido pendiente de Chivas vs. Tigres de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX sufrió un nuevo retraso debido a las condiciones climatológicas en Guadalajara.

    De acuerdo a nuestro reportero de TUDN Digital, Gerardo Vignau, la lluvia que azota en Guadalajara y Zapopan ha hecho que el silbatazo inicial no sea a la hora original.

    PUBLICIDAD

    Los jugadores ni siquiera tuvieron oportunidad de salir a calentar a la cancha del Estadio Akron por esta razón, por lo que se decidió retrasar el comienzo, al menos, por 30 minutos.

    Chivas viene de ganar 1-2 de visitante al América en el Clásico Nacional, mientras que Tigres empató 0-0 en casa contra León.

    "La gente de Protección Civil nos contó que esto va por lo menos para 30 minutos de retraso, sin embargo se cree que puede jugarse hasta las 9 de la noche (11 pm ET)".

    El Chivas vs. Tigres comenzó a las 8:50 pm CT México (10:50 pm ET de Estados Unidos), casi dos horas después y con el aval de Protección Civil con la Liga MX.

    Video Chivas se burla de América tras dominar los Clásicos

    Más sobre Apertura 2025

    1 min
    ¿Problemas para América? Este es el tiempo que estará fuera Henry Martín

    ¿Problemas para América? Este es el tiempo que estará fuera Henry Martín

    1 min
    Ocampos sobre Martial: "Es un jugador que nos va a dar un montón"

    Ocampos sobre Martial: "Es un jugador que nos va a dar un montón"

    1:16
    ¿Se juega? El Akron inundado retrasa el Chivas vs. Tigres

    ¿Se juega? El Akron inundado retrasa el Chivas vs. Tigres

    1 min
    Ángel Sepúlveda está de vuelta en Cruz Azul y Rivero quiere jugar

    Ángel Sepúlveda está de vuelta en Cruz Azul y Rivero quiere jugar

    1 min
    América se toma la foto oficial el Apertura 2025

    América se toma la foto oficial el Apertura 2025

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD