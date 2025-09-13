Video André Jardine fue captado en el concierto de Oasis y esto fue lo que hizo

André Jardine se olvidó de un par de horas del Clásico América vs. Chivas para sacar su lado fan y asistir al primer concierto de Oasis en la Ciudad de México.

El técnico de las Águilas fue captado en el Estadio GNP para disfrutar y cantar las canciones de una de sus bandas favoritas un día antes del América vs. Chivas.

Incluso, Jardine, que portó una playera de Oasis y una gorra negra, se tomó el tiempo para atender a la afición azulcrema y regaló fotografías a los seguidores que lo reconocían.

André Jardine y su amor por Oasis

En un documental, que fue publicado a principios de año y con motivo al tricampeonato del América, André Jardine confesó que Oasis es parte de su vida y que en su juventud tenía una banda de rock en la que cantaba covers de la agrupación británica.

“La música siempre fue una parte muy importante de mí. Tuve una banda cover de Oasis, yo era el vocalista… cantaba mal, pero cantaba”, reveló.

El fanatismo del entrenador del América por Oasis es tanto que nombró a su hijo igual que Liam Gallagher, uno de los integrantes de la banda.

“Oasis es parte de mi vida. Mi hijo se llama Liam en homenaje a ellos. Esta parte de mí pocos conocen, pero hay este lado de un André Jardine que ama Oasis, a otras bandas de rock y la música buena”, confiesa Jardine.

En el documental, el estratega brasileño eligió tres canciones de Oasis para nombrar los capítulos en su exitosa etapa en América. Jardine seleccionó “Supersonic” para su primer trofeo con las Águilas, “It’s Gettin’ Better, Man!” para el bicampeonato y “Live Forever” para el tricampeonato.

Jardine celebra los triunfos más importantes de su carrera con Oasis. Incluso, tras ganar la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 salió a la conferencia de prensa cantando “Don’t Look Back In Anger”, otro éxito de la banda.