    Clásico América vs. Chivas

    Jardine es captado en el concierto de Oasis antes del América vs. Chivas

    El técnico de las Águilas es fiel seguidor de la banda británica, incluso su hijo se llama igual que el vocalista.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video André Jardine fue captado en el concierto de Oasis y esto fue lo que hizo

    André Jardine se olvidó de un par de horas del Clásico América vs. Chivas para sacar su lado fan y asistir al primer concierto de Oasis en la Ciudad de México.

    El técnico de las Águilas fue captado en el Estadio GNP para disfrutar y cantar las canciones de una de sus bandas favoritas un día antes del América vs. Chivas.

    PUBLICIDAD

    Incluso, Jardine, que portó una playera de Oasis y una gorra negra, se tomó el tiempo para atender a la afición azulcrema y regaló fotografías a los seguidores que lo reconocían.

    André Jardine y su amor por Oasis

    En un documental, que fue publicado a principios de año y con motivo al tricampeonato del América, André Jardine confesó que Oasis es parte de su vida y que en su juventud tenía una banda de rock en la que cantaba covers de la agrupación británica.

    “La música siempre fue una parte muy importante de mí. Tuve una banda cover de Oasis, yo era el vocalista… cantaba mal, pero cantaba”, reveló.

    El fanatismo del entrenador del América por Oasis es tanto que nombró a su hijo igual que Liam Gallagher, uno de los integrantes de la banda.

    “Oasis es parte de mi vida. Mi hijo se llama Liam en homenaje a ellos. Esta parte de mí pocos conocen, pero hay este lado de un André Jardine que ama Oasis, a otras bandas de rock y la música buena”, confiesa Jardine.

    En el documental, el estratega brasileño eligió tres canciones de Oasis para nombrar los capítulos en su exitosa etapa en América. Jardine seleccionó “Supersonic” para su primer trofeo con las Águilas, “It’s Gettin’ Better, Man!” para el bicampeonato y “Live Forever” para el tricampeonato.

    Jardine celebra los triunfos más importantes de su carrera con Oasis. Incluso, tras ganar la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 salió a la conferencia de prensa cantando “Don’t Look Back In Anger”, otro éxito de la banda.

    Video El radical cambio que hizo Jardine en América para el Clásico vs. Chivas

    Más sobre Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Alan Mozo pasa por quirófano y deja mensaje previo al Clásico América vs. Chivas

    Alan Mozo pasa por quirófano y deja mensaje previo al Clásico América vs. Chivas

    1 min
    ¿Sabías que hubo un 'mini Clásico de México' entre América y Chivas que duró tres minutos?

    ¿Sabías que hubo un 'mini Clásico de México' entre América y Chivas que duró tres minutos?

    1 min
    Jardine hace radical cambio para el Clásico América vs. Chivas

    Jardine hace radical cambio para el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    ¡El Clásico de las volteretas! El mejor partido de América vs. Chivas en los 90's

    ¡El Clásico de las volteretas! El mejor partido de América vs. Chivas en los 90's

    2 min
    Horario y dónde ver el América vs. Guadalajara de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el América vs. Guadalajara de la Liga MX Apertura 2025

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasAndré Soares JardineAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD