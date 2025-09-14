Después de un fin de semana de ensueño, las Chivas lanzaron ‘picante’ dardo al América tras las victorias en los clásicos varonil, femenil y en la categoría Sub-21.

A través de sus redes sociales, el cuadro Rojiblanco publicó una fotografía de sus equipos que fue acompañada con la leyenda “Ganaron los mexicanos” en referencia a que ellos no necesitan jugadores extranjeros como lo hacen su acérrimo rival.

Y eso no es todo ya que después del triunfo de Chivas Femenil sobre América, jugadoras y el técnico de la escuadra rojiblanca aseguraron que la Ciudad de México es la ‘Capital Rojiblanca’ tras los contundentes triunfos en casa de los Azulcremas.

El Guadalajara se impuso 1-0 en la categoría Sub-21, 2-1 en la varonil y 2-0 en la femenil para cerrar un fin de semana de ensueño para los Rojiblancos que hace ilusionar a la afición del Rebaño

CHIVAS ROMPE PANTERNIDAD DE AMÉRICA

Con su victoria de 2-1 sobre el América, Chivas rompió una larga racha de no poder vence al acérrimo rival en temporada regular y es que su última victoria fue en el 2017.

Ese triunfo se dio en la jornada 7 del Clausura 2017 cuando el Rebaño, dirigido por Matías Almeyda, se impuso por la mínima a l as Águilas en el estadio Akron y a la postre conseguirían el título de liga.