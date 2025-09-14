    América

    Chivas lanza en redes sociales picante mensaje al América

    El Rebaño tuvo un fin de semana de ensueño tras vencer al acérrimo rival que ilusiona a la afición.

    Por:
    TUDN
    Video Chivas se burla de América tras dominar los Clásicos

    Después de un fin de semana de ensueño, las Chivas lanzaron ‘picante’ dardo al América tras las victorias en los clásicos varonil, femenil y en la categoría Sub-21.

    A través de sus redes sociales, el cuadro Rojiblanco publicó una fotografía de sus equipos que fue acompañada con la leyenda “Ganaron los mexicanos” en referencia a que ellos no necesitan jugadores extranjeros como lo hacen su acérrimo rival.

    Y eso no es todo ya que después del triunfo de Chivas Femenil sobre América, jugadoras y el técnico de la escuadra rojiblanca aseguraron que la Ciudad de México es la ‘Capital Rojiblanca’ tras los contundentes triunfos en casa de los Azulcremas.

    PUBLICIDAD

    El Guadalajara se impuso 1-0 en la categoría Sub-21, 2-1 en la varonil y 2-0 en la femenil para cerrar un fin de semana de ensueño para los Rojiblancos que hace ilusionar a la afición del Rebaño

    CHIVAS ROMPE PANTERNIDAD DE AMÉRICA

    Con su victoria de 2-1 sobre el América, Chivas rompió una larga racha de no poder vence al acérrimo rival en temporada regular y es que su última victoria fue en el 2017.

    Ese triunfo se dio en la jornada 7 del Clausura 2017 cuando el Rebaño, dirigido por Matías Almeyda, se impuso por la mínima a l as Águilas en el estadio Akron y a la postre conseguirían el título de liga.

    Video Resumen | El Clásico es Rojiblanco ¡Chivas vence al América!

    Más sobre América

    1:23
    Momentazo: Abelito festeja los goles de Chivas vs. América y se hace viral

    Momentazo: Abelito festeja los goles de Chivas vs. América y se hace viral

    1 min
    André Jardine elogia a Chivas por hacer su “mejor partido defensivamente”

    André Jardine elogia a Chivas por hacer su “mejor partido defensivamente”

    1 min
    Allan Saint-Maximin y su reacción tras perder el Clásico América vs. Chivas

    Allan Saint-Maximin y su reacción tras perder el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    Gabriel Milito destaca el control que mantuvieron sobre el América

    Gabriel Milito destaca el control que mantuvieron sobre el América

    2:22
    Jardine acepta con “humildad” la derrota en el Clásico ante Chivas

    Jardine acepta con “humildad” la derrota en el Clásico ante Chivas

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD