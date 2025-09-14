Blanca Félix asegura que la capital mexicana es de Chivas tras ganar clásico
El americanismo también vivió un fin de semana gris en la Liga MX Femenil.
Luego de ganar el Clásico Nacional al América en la Liga MX Femenil, Blanca Félix y 'Licha' Cervantes mandaron un recado al americanismo.
La portera del Rebaño femenil declaró que pese a estar lejos de Guadalajara, la capital es de Chivas.
"Muy contenta por el esfuerzo, el trabajo de mis compañeras, queríamos regalarle a la afición este triunfo, festejar hoy y mañana a pensar en lo que sigue.
"Nos da mucho ímpetu para seguir trabajando y mejorar, buscar quedar en lo alto de la tabla, llegar a Liguilla y de ahí poner el mejor futbol posible.
Claro, la capital es rojiblanca".
Por su parte, la goleadora del Rebaño sentenció que la victoria a domicilio les vendrá muy bien para el resto del torneo y levantar los ánimos en el plantel.
"Es mucho esfuerzo, lo hemos trabajado, lo queríamos y ahora que se nos dio estamos muy felices. Imagínate lo que es ganarle al América aquí en su casa, es un golpe de autoridad, lo necesitábamos, nos hacía mucha falta".
Apenas el sábado por la noche, en la Liga MX, Chivas había derrotado al América en el mismo Estadio Azulcrema para dar un golpe doloroso a los americanistas y arruinar su racha de victorias.