Luego de ganar el Clásico Nacional al América en la Liga MX Femenil, Blanca Félix y 'Licha' Cervantes mandaron un recado al americanismo.

La portera del Rebaño femenil declaró que pese a estar lejos de Guadalajara, la capital es de Chivas.

PUBLICIDAD

"Muy contenta por el esfuerzo, el trabajo de mis compañeras, queríamos regalarle a la afición este triunfo, festejar hoy y mañana a pensar en lo que sigue.

"Nos da mucho ímpetu para seguir trabajando y mejorar, buscar quedar en lo alto de la tabla, llegar a Liguilla y de ahí poner el mejor futbol posible.

Claro, la capital es rojiblanca".

Por su parte, la goleadora del Rebaño sentenció que la victoria a domicilio les vendrá muy bien para el resto del torneo y levantar los ánimos en el plantel.

"Es mucho esfuerzo, lo hemos trabajado, lo queríamos y ahora que se nos dio estamos muy felices. Imagínate lo que es ganarle al América aquí en su casa, es un golpe de autoridad, lo necesitábamos, nos hacía mucha falta".