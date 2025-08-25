    Guadalajara

    Chivas inicia preparación ante Cruz Azul con ¡siete bajas!

    El Rebaño necesita sumar en la Jornada 7 porque después tiene un calendario muy complicado.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Siete bajas en Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    Chivas ya prepara su partido ante Cruz Azul de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025, sin embargo, Gabriel Milito tuvo siete bajas en el entrenamiento de este lunes.

    Raúl ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando ‘Hormiga’ González fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el microciclo que se realizará de este lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

    PUBLICIDAD

    Mientras que Richard Ledezma y Daniel Aguirre son bajas del Guadalajara por lesión, reporta Erick López para TUDN.

    Milito y su cuerpo técnico espera que los jugadores que reportaron con el Tri la mañana de este lunes regresen al 100 por ciento físicamente a Verde Valle para encarar el partido ante La Máquina.

    Chivas ha tenido un inicio de torneo complicado, aunque en la última fecha dejó sensaciones positivas tras empatarle 3-3 a Xolos de último minuto luego de ir perdiendo 3-0 en Tijuana.

    El Guadalajara recibirá al Cruz Azul de Nicolás Larcamón el próximo sábado 30 de agosto en el Estadio Akron antes del parón de la Liga MX por la fecha FIFA.

    Chivas necesita sumar ante La Máquina tomando en cuenta el complicado calendario que se le avecina con partidos contra América (13 de septiembre), Tigres (17 de septiembre) y el campeón Toluca (20 de septiembre).

    Video ¿Chivas es perjudicado por el arbitraje en el Apertura 2025? Ojo aquí

    Más sobre Guadalajara

    1:34
    ¡Siete bajas en Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    ¡Siete bajas en Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    1:37
    Resumen | Gilberto Mora casi hunde a unas Chivas que responden así

    Resumen | Gilberto Mora casi hunde a unas Chivas que responden así

    1 min
    Liga MX: Chivas empata de forma dramática a Tijuana en un juegazo en donde Gilberto Mora volvió a lucir

    Liga MX: Chivas empata de forma dramática a Tijuana en un juegazo en donde Gilberto Mora volvió a lucir

    5:34
    Resumen | Chivas empata con Xolos a 3 y protagonizan el partido de la jornada

    Resumen | Chivas empata con Xolos a 3 y protagonizan el partido de la jornada

    1:38
    ¡Apaguen todo! ‘Piojo’ Alvarado clava golazo infernal y empata en la frontera

    ¡Apaguen todo! ‘Piojo’ Alvarado clava golazo infernal y empata en la frontera

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD