Video ¡Siete bajas en Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

Chivas ya prepara su partido ante Cruz Azul de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025, sin embargo, Gabriel Milito tuvo siete bajas en el entrenamiento de este lunes.

Raúl ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo y Armando ‘Hormiga’ González fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el microciclo que se realizará de este lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

Mientras que Richard Ledezma y Daniel Aguirre son bajas del Guadalajara por lesión, reporta Erick López para TUDN.

Milito y su cuerpo técnico espera que los jugadores que reportaron con el Tri la mañana de este lunes regresen al 100 por ciento físicamente a Verde Valle para encarar el partido ante La Máquina.

Chivas ha tenido un inicio de torneo complicado, aunque en la última fecha dejó sensaciones positivas tras empatarle 3-3 a Xolos de último minuto luego de ir perdiendo 3-0 en Tijuana.

El Guadalajara recibirá al Cruz Azul de Nicolás Larcamón el próximo sábado 30 de agosto en el Estadio Akron antes del parón de la Liga MX por la fecha FIFA.

Chivas necesita sumar ante La Máquina tomando en cuenta el complicado calendario que se le avecina con partidos contra América (13 de septiembre), Tigres (17 de septiembre) y el campeón Toluca (20 de septiembre).