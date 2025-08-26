En todos los deportes, incluyendo en el futbol mexicano, los equipos buscan logros, alcanzar metas y, en la medida de lo posible, romper marcas, a menos que estas sean negativas, esas es preferible no acercarse a ellas.

Pero para Chivas estas advertencias parecen no detenerlos, ya que a pesar de las peticiones de su técnico, Gabriel Milito, quien asegura ha hablado constantemente con sus jugadores sobre evitar ciertas jugadas que terminen en algo negativo, simplemente no lo ha logrado.

Y es que tras disputarse la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado igualó una marca, negativa, dentro del futbol mexicano, misma que poseía el Mazatlán desde el 2021, la de que le marcaran cinco penales en contra en cinco partidos seguidos.

Aunque el cuadro de los Cañoneros fue el primero en encontrar esa poco agradable marca, Chivas fue al primero que le marcaron esos penales durante el arranque del torneo.

Al Mazatlán le marcaron cinco penales seguidos en cinco jornadas consecutivas en el Apertura 2021.

J3 vs. Monterrey, falló Vincent Janssen

J4 vs. León, falló Emmanuel Gigliotti

J5 vs. Toluca, anotó Rubens Sambueza

J6 vs. Tigres, anotó Nicolás López

J7 vs. San Luis, anotó Germán Berterame

Al Guadalajara le marcaron cinco penales seguidos en cinco jornadas consecutivas en el Apertura 2025.

J2 vs. León, anotó James Rodríguez

J3 vs. San Luis, anotó Joao Pedro

J4 vs. Santos, anotó Bruno Barticciotto

J5 vs. Juárez, anotó Óscar Estupiñán

J6 vs. Tijuana, falló Adonis Preciado