Chivas iguala marca negativa de Mazatlán de penales en contra
El Rebaño Sagrado sigue sin encontrar el camino de la disciplina y termina igualando una marca que nadie quisiera alcanzar.
En todos los deportes, incluyendo en el futbol mexicano, los equipos buscan logros, alcanzar metas y, en la medida de lo posible, romper marcas, a menos que estas sean negativas, esas es preferible no acercarse a ellas.
Pero para Chivas estas advertencias parecen no detenerlos, ya que a pesar de las peticiones de su técnico, Gabriel Milito, quien asegura ha hablado constantemente con sus jugadores sobre evitar ciertas jugadas que terminen en algo negativo, simplemente no lo ha logrado.
Y es que tras disputarse la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado igualó una marca, negativa, dentro del futbol mexicano, misma que poseía el Mazatlán desde el 2021, la de que le marcaran cinco penales en contra en cinco partidos seguidos.
Aunque el cuadro de los Cañoneros fue el primero en encontrar esa poco agradable marca, Chivas fue al primero que le marcaron esos penales durante el arranque del torneo.
Al Mazatlán le marcaron cinco penales seguidos en cinco jornadas consecutivas en el Apertura 2021.
- J3 vs. Monterrey, falló Vincent Janssen
- J4 vs. León, falló Emmanuel Gigliotti
- J5 vs. Toluca, anotó Rubens Sambueza
- J6 vs. Tigres, anotó Nicolás López
- J7 vs. San Luis, anotó Germán Berterame
Al Guadalajara le marcaron cinco penales seguidos en cinco jornadas consecutivas en el Apertura 2025.
- J2 vs. León, anotó James Rodríguez
- J3 vs. San Luis, anotó Joao Pedro
- J4 vs. Santos, anotó Bruno Barticciotto
- J5 vs. Juárez, anotó Óscar Estupiñán
- J6 vs. Tijuana, falló Adonis Preciado
Con información de Joel González