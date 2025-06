“Desde el primer momento que tuvimos la primera videollamada me ilusioné mucho porque sigo pensando que el proyecto más mexicano, después de la Selección Nacional en México, es Chivas de Guadalajara”, comenzó Juan Carlos Osorio en entrevista exclusiva con David Faitelson para TUDN .

“Yo me ilusioné mucho al punto que las conversaciones progresaron y me llevaron a Ciudad de México. Desgraciadamente para mí se decidieron por otro y les deseo lo mejor , muy agradecido por haberme tenido en cuenta.

“Tuvimos una reunión con todos, casi siempre presentes los cuatro representantes de los dos señores que me llevaron a mí, siempre con tres o cuatro presentes. Al final en presencia de todos, todo iba muy bien. Poniendo mi arrogancia a un lado por lo importante de la nota, había sido una cátedra la exposición porque profundizamos en todo.

“Por la infraestructura del club todo daba para un gran proceso. Claro (que) me emocioné, me ilusioné cuando me dijeron terminando la reunión que quedábamos sujetos a viajar a Guadalajara a concretar todo lo del contrato”, indicó Juan Carlos Osorio en Faitelson sin censura para TUDN.