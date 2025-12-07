Cruz Azul prepara fichaje bomba para la delantera en el Clausura 2026

Video ¡Bombazo! El fichaje que prepara Cruz Azul para la delantera

Debido a eso, el conjunto de La Máquina está preparando un fichaje bomba para su delantera y se trata del atacante colombiano Miguel Ángel Borja, quien acaba de terminar su paso por el River Plate de Argentina, por lo cual podría llegar como agente libre al club cementero.

“ Información que surge desde Colombia. Atención con lo de Miguel Borja. Por ahí he podido preguntar y sé que hay algo, sé que hay interés por el delantero colombiano que ha tenido éxitos en Colombia, Brasil y Argentina…habrá que estar muy al pendiente”, dijo Adrián Esparza de TUDN.

Borja, de 32 añosde edad, tuvo altibajos en su paso por River Plate, club en el qe disputó 159 partidos y 62 anotó goles.

El ‘Colibrí’, como es apodado, suma 10 tiitulos en su carrera, entre ellos un Sudamericano Sub-20 con la selección de Colombia, una Copa Sudamericana (Independiente Santa Fe) y una Copa Libertadores (Atlético Nacional.

A lo largo de su carrera, además de habre jugado con la selección absoluta de su país, ganó un título con el Palmeiras de Brasil, tres con el River Plate, dos con Atlético Nacional y Santa Fe y uno con el Junior de Barranquilla.