Conforme la Liguilla avanza en la Liga MX Apertura 2025, los equipos comienzan sus vacaciones pero sin descuidar el aspecto de la planeación para el siguiente torneo, el cual no contará con una fase final como lo han hecho los anteriores debido al poco tiempo de cara al Mundial 2026.

Puebla acabó en la última posición de la tabla en el torneo regular y con ello se perfila una renovación de la plantilla a profundidad, incluso se generó la salida de Hernán Cristante como director técnico y ya con nuevo estratega rumbo al torneo Clausura 2026.

Entre esos movimientos se encuentran el de algunos jugadores y de los primeros de ellos es un elemento que se encontraba a préstamo y deberá regresar al club dueño de sus derechos, las Chivas del Guadalajara.

EL NUEVO REFUERZO DE CHIVAS PARA EL CLAUSURA 2026 EN AÑO DEL MUNDIAL

Ricardo Marín, uno de los pocos jugadores que convenció con su calidad en el equipo pero opacado por los resultados a nivel grupal, es quien se despidió este martes como jugador del Puebla para reportar con Chivas.

“Puebla, gracias por abrazarme como uno de los suyos. Este año me transformó, me hizo más fuerte y me regaló momentos que voy a llevar conmigo toda la vida. A la afición, al club y a mis compañeros: gracias por hacerme sentir en casa. Siempre serán parte de mi historia”, publicó Ricardo Marín en su cuenta personal de Instagram.